Российские ученые научились "предсказывать" свойства химических ускорителей

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Ученые НИТУ "МИСиС" придумали, как без экспериментов определять активность потенциальных катализаторов (ускорителей химических реакций).
С появлением нанотехнологий список возможных катализаторов увеличился на порядки. Зато химики выделили несколько новых разновидностей веществ, которые склонны проявлять отличные каталитические свойства. Одна из них – наночастицы драгоценных металлов (например, золота или платины). Правда, в зависимости от размера частиц их каталитические свойства меняются. И чтобы не заниматься опять перебором миллионов пар (возможный катализатор – реакция),
и Университета Линчёпинга (Швеция) под руководством одного из ведущих мировых ученых профессора Игоря Абрикосова взялась вычислить эту зависимость при помощи суперкомпьютерного кластера Cherry, установленного в НИТУ "МИСиС" в рамках мегагранта Правительства РФ.
"Существует гипотеза, что изменение электронных уровней в атомах катализатора коррелирует с его каталитической активностью, – рассказывает соавтор статьи, сотрудник лаборатории "Моделирование и разработка новых материалов" НИТУ "МИСиС" Алексей Таль. – Это означает, что вместо дорогой серии из нескольких сотен или тысяч экспериментов по проверке каталитической активности предполагаемых катализаторов достаточно просто провести анализ рентгеновских спектров". Гипотеза основана на опубликованной в журнале Science работе, в которой подобный эффект продемонстрировали в экспериментах с палладием ученые из университета Юты (Солт-Лейк-Сити, США).
Алексей Таль подчеркнул, что анализ рентгеновских спектров является оптимальной стратегией расчетов.
Теперь, когда изменения электронных уровней в нанокластерах вычислены, ученым НИТУ "МИСиС" предстоит сделать следующий шаг. Ученые собираются вычислить энергию поглощения для тех же кластеров, которая и служит мерилом каталитической активности, и составить прогностическую таблицу, по которой можно будет вычислять способность к катализу для любых наночастиц по измеренным изменениям в электронных уровнях.
"Для некоторых систем такие расчеты уже проводились, однако такой системный подход, который позволяет однозначную установить зависимость между изменениями в электронных уровнях и каталитической активностью, пока никто не использовал", – отметил Алексей Таль.