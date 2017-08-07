Ученые в США выявили гены раковых клеток, необходимые для иммунотерапии

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Ученые в США выявили гены раковых клеток, которые можно использовать при проведении иммунотерапии для уничтожения опухолей, сообщается в понедельник в пресс-релизе Национальных институтов здравоохранения.
Исследование опубликовано в понедельник в журнале Nature. Его авторы подчеркивают, что список выявленных ими генов может служить своего рода базой для дальнейшего изучения причин устойчивости раковых опухолей в борьбе с Т-клетками.
В Национальных институтах здравоохранения, в составе которых одним из крупнейших является Институт рака, полагают, что полученные в ходе работы знания позволят ускорить разработку новой категории лекарств, которые помогут в борьбе с раком.