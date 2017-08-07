Причину нештатной ситуации со спутником "Маяк" установят в течение месяца

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Молодые энтузиасты, запустившие 14 июля в качестве попутной полезной нагрузки мини-спутник "Маяк", еще надеются, что космический аппарат сможет хотя бы частично раскрыть на орбите светоотражающую конструкцию, и рассчитывают выяснить причины произошедшей с ним нештатной ситуации, сообщила РИА Новости pr-менеджер проекта Оксана Кличникова.

"Маяк", как ожидалось, после выхода на орбиту развернет солнечный отражатель в форме пирамиды. С его помощью планировалось испытать аэродинамическое тормозное устройство и уточнить некоторые особенности взаимодействия космических аппаратов с малым значением баллистического коэффициента с верхними слоями атмосферы.

"Этапами создания аппарата и его испытаниями мы довольны, но вывод спутника на орбиту прошел нештатно. Мы достаточно долго не могли получить визуальный сигнал от "Маяка" и выяснить реальную траекторию его движения, даже с учетом погрешности. Если бы он раскрыл, как ожидалось, свой светоотражающий элемент, он бы засиял на небе яркой звездой и двигался бы значительно медленнее", — отметила Кличникова.

Отвечая на вопрос, осталась ли у команды энтузиастов надежда, что "Маяк" до схода с орбиты еще сможет "ожить" и раскрыть светоотражающую конструкцию, она сказала: "Тестовый режим его запуска составляет 40 дней. С даты старта, 14 июля, прошло 25 дней. Согласно нашим расчетам, на орбите спутник будет находиться приблизительно полтора месяца. Надежды, конечно, мало, но она есть. Самое главное, что за это время мы сможем понять, из-за чего произошло нештатная ситуация".

По словам Кличниковой, у команды энтузиастов в лаборатории есть похожий космический аппарат. "Абсолютно точно проведем еще несколько испытательных тестов. По итогам сможем сказать, есть ли еще за эти полтора месяца у спутника возможность раскрытия светоотражающей конструкции. Может, что-то у "Маяка" наладится после адаптации на орбите", — заключила она.

Ракету "Союз-2.1а" с аппаратом дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК" и 72 малыми спутниками запустили с космодрома Байконур в 9.36 мск 14 июля.

В качестве попутной нагрузки были выведены два малых космических аппарата "МКА-Н" российской компании "Даурия Аэроспейс", два немецких микроспутника Flying Laptop и TechnoSat, японский аппарат WNISAT-1R и два норвежско-канадских аппарата NorSat. Кроме того, на орбиту доставят 62 американских спутника формата CubeSat и три аппарата, изготовленных российскими техническими вузами: "Искра-МАИ-85" Московского авиационного института, "Маяк" Московского политехнического университета и "Эквадор UTE-ЮЗГУ" Курского Юго-Западного государственного университета.