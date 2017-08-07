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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, когда денисовцы и неандертальцы "разорвали отношения"

22:0007.08.2017
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© Фото : Michael Smeltzer, Vanderbilt UniversityКоллаж современный человек (слева) и неандерталец (справа)Коллаж современный человек (слева) и неандерталец (справа)
© Фото : Michael Smeltzer, Vanderbilt University

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Денисовцы и неандертальцы происходят от одной небольшой группы древних людей, покинувших Африку примерно 740 тысяч лет назад и быстро разделившихся на множество мелких племен, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Наша идея противоречит общепринятым представлениям об эволюции людей, но в ней больше здравого смысла. Если бы неандертальцы и денисовцы разделились позже, то тогда в их ДНК было бы больше общих мутаций, отсутствующих у современных людей", — рассказывает Алан Роджерс (Alan Rogers) из университета Юты в Солт-Лейк-Сити (США).

Раскопки в Денисовой пещере на Алтае в июле 2011 года
© Фото : Bence Viola
Генетики доказали, что "денисовцы" древнее алтайских неандертальцев

В декабре 2010 года знаменитый палеогенетик Сванте Паабо заявил об открытии "третьего" вида людей, чьи останки – одна костяшка пальца — были найдены в российской Денисовой пещере на Алтае. Это открытие было совершено благодаря "воскрешению" обрывков генома, сохранившихся в трех фрагментах костей древнего человека — фаланговой кости пальца и двух зубах, найденных в пещере. Как изначально считали ученые, найденные ими "денисовцы" были родичами неандертальцев, которые жили в пещере примерно 50 тысяч лет назад.

Впоследствии выяснилось, что "денисовцы" возникли гораздо раньше, чем предполагали ученые, и были отдельным подвидом людей, следы ДНК которых остались в геномах современных полинезийцев, индейцев Южной Америки и ряда народов Юго-Восточной Азии.

Сходства между ДНК денисовцев и неандертальцев, как рассказывает Роджерс, заставили многих ученых считать, что они были близкими родичами, чей общий предок, гейдельбергский человек, покинул Африку примерно 600-800 тысяч лет назад. Впоследствии, примерно 400 тысяч лет назад, как раньше считали генетики, "европейские" и "азиатские" популяции древних людей разделились, образовав, собственно, племена неандертальцев и денисовцев.

Новая схема заселения Европы неандертальцами и другими людьми, составленная Йоханнесом Краузе и его коллегами
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Ученые нашли следы еще одного вида древних людей в ДНК неандертальцев

Когда палеогенетики восстановили геномы нескольких десятков неандертальцев и проанализировали их, вокруг этой идеи разгорелись жаркие споры – оказалось, что ДНК "первых жителей Европы" содержала в себе огромное число мутаций и следов вырождения, свидетельствовавших о том, что их общая численность не превышала тысячи особей. Это заставило многих генетиков сомневаться в общепринятой картине эволюции человека.

Роджерс и его коллеги придумали достаточно простой, но очень эффективный способ проверить все альтернативные гипотезы, объясняющие то, как такое могло случиться. Их идея очень проста – они раскрыли родственные связи между современными людьми, неандертальцами, денисовцами и народами Африки, подсчитав число одинаковых мутаций в одних и тех же генах у каждой группы людей.

Как отмечает генетик, народы Африки никогда не контактировали с неандертальцами и денисовцами, что позволяет понять, какие мутации те приобрели после того, как они покинули "колыбель человечества", оставив там будущих предков человека. Эти мутации, в свою очередь, можно использовать их для восстановления истории миграций древних людей, и изучения истории того, как часто они контактировали друг с другом.

Ученые демонстрируют, как древнейшие люди Америки раскалывали кости мастодонтов
© Kate Johnson, San Diego Natural History Museum
Первыми американцами могли быть неандертальцы, заявляют ученые

Проанализировав несколько миллионов таких "общих" мутаций, ученые обнаружили, что неандертальцы и денисовцы покинули Африку неожиданно рано, примерно 744 тысячи лет назад. Число их предков, по подсчетам палеогенетиков, было крайне небольшим.

Что самое интересное, неандертальцы и денисовцы разделились и пошли своими путями неожиданно рано, всего через 300 поколений после исхода из Африки, и после этого они крайне редко контактировали друг с другом. В пользу этого свидетельствует то, что число мутаций, характерных только для неандертальцев и денисовцев, было очень небольшим и не превышало 20% от их общего числа.

Когда неандертальцы колонизировали Европу и западную часть Азии, они разделились на множество небольших племен или групп людей, численность которых не превышала 10 тысяч человек. Эти племена, по пока неизвестным причинам, практически не контактировали с соседями, что объясняет то, почему в ДНК неандертальцев так много мутаций и следов вырождения.

Доисторический неандерталец
© AP Photo / Martin Meissner
Ученые: неандертальцы скрещивались с людьми уже 100 тыс лет назад

"Мы предполагаем, что в то время существовало множество небольших, географически изолированных популяций неандертальцев, похожих на своеобразные острова, окруженные океаном. Переплыть через него можно, но это очень тяжело сделать, и поэтому жители таких "островов" редко покидали их", — заключает Райан Болэндер (Ryan Bohlender), соавтор стати из университета Техаса (США).

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