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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: даже неверующие люди интуитивно считают маньяков и убийц атеистами

18:0207.08.2017
(обновлено: 18:15 07.08.2017)
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© Fotolia / Oxana SavcaРелигии мираРелигии мира
© Fotolia / Oxana Savca

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. И верующие, и неверующие люди склонны считать аморальных людей атеистами, а не сторонниками любой из ведущих мировых религий, заявляют психологи в статье, опубликованной в журнале Nature Human Behaviour.

"Cпоры о том, связана ли мораль с религию, продолжаются очень долго. Подобные вопросы задавали себе Платон, Мо-цзы, Достоевский. Последние исследования в западных странах показывают, что большинство людей считает, что эта связь существует. Если идеи эволюционистов о природе религии верны, то тогда недоверие к атеистам должно оставаться и в секулярных культурах, и должно быть характерно для всех народов Земли", — пишет Уилл Жерве (Will Gervais) из университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада).

Библия
© Fotolia / Magdalena Kucova
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Жерве и его коллеги уже долгое время изучают психологические факторы, которые влияют на склонность человека верить в сверхестественные силы и существа. Так, в апреле 2012 года они установили, что люди с аналитическим складом ума меньше склонны верить в сверхъестественные силы и явления по сравнению с теми, кто полагается на интуицию при решении задач.

Сегодня, как рассказывает Жерве, многие антропологи соглашаются в том, что религия могла возникнуть и закрепиться в группах наших предков по простым эволюционным причинам – вера в сверхестественные силы и то, что они могут наказывать провинившихся, помогали поддерживать порядок в группах и укрепляли связи между членами их групп. Это помогало подобным "верующим" группам людей выживать и продолжать свой род.

По этой же самой причине в этих группах могло выработаться инстинктивное недоверие к неверующим людям, так как отсутствие страха перед лицом бога или богов позволяло таким индивидам поступать аморально и наживаться за счет верующих членов племени или семьи. Аналогичным образом сегодня мыслят и многие западные критики атеизма, говорящие о том, что отсутствие веры подрывает моральные устои общества и ведет к его распаду. 

Для проверки всех этих измышлений Жерве и его коллеги провели несколько масштабных соцопросах в 13 разных странах мира, в том числе и в ряде государств Азии, Ближнего Востока и Африки, где господствуют принципиально иные ценности, нежели на Западе.

Распятие и свечи
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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В рамках этого опроса ученые задавали участникам серию простых вопросов, направленных на оценку их религиозных предубеждений. К примеру, они показывали им несколько фотографий людей, предположительно совершивших тяжелое преступление, и просили выбрать одну из двух коротких биографий этих людей.

Эти варианты в целом были идентичными за исключением одной детали – в одном из двух вариантов этих описаний упоминалось, что "серийный убийца", "мучитель животных", "маньяк" был или атеистом, или верующим. Наблюдая за тем, какую из версий выбирали добровольцы, ученые пытались понять, характерно ли негативное отношение к атеистам только для западных стран, или же оно имеет более глубокие, общечеловеческие корни.

К некоторому удивлению Жерве и его коллег, правильным оказался второй вариант – даже буддисты и жители стран Северной Европы, среди которых преобладают неверующие или нерелигиозные люди, примерно в два раза чаще считали аморальных людей атеистами, чем верующими, несмотря на то, что у них не было никаких оснований для подобных умозаключений.

Буддийский монах
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Что интересно, "лидерами" в анти-атеистическом движении выступали не США и другие западные страны, а ряд высоко религиозных восточных и арабских государств, таких как Индия, Сингапур, ОАЭ, и, парадоксальным образом, атеистический Китай. Более того, оценки верующих и неверующих добровольцев во всех этих странах почти не отличались друг от друга.

Все это, как считают Жерве и его коллеги, говорит о том, что недоверие к атеистам является не просто продуктом религиозного воспитания, характерного для определенных религий, а продуктом эволюции человека, сделавшей его склонным считать веру достаточно прочным "щитом" против аморальных поступков.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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RUKAPOMOHI
"Эти варианты в целом были идентичными за исключением одной детали – в одном из двух вариантов этих описаний упоминалось, что "серийный убийца", "мучитель животных", "маньяк" был или атеистом, или верующим."
А с этими-то что? Таких можно назвать - изувер (другие эпитеты можете добавить сами, иначе не пропустят). А верующий он был или неверующий - это без разницы, такие встречаются и там и там.
18:19
07.08.2017
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