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РИА Наука
РИА Наука

Биологи нашли главного "пособника" болезни Альцгеймера в клетках мозга

16:0107.08.2017
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© Fotolia / SSilver Нейроны в головном мозге человекаНейроны в головном мозге человека
© Fotolia / SSilver

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Болезнь Альцгеймера может возникать в результате поломки лизосом, клеточных станций по "утилизации мусора", нарушения в работе которых ведут к накоплению белковых бляшек в клетках мозга, заявляют биологи в статье, опубликованной в Journal of Cell Biology.

"В целом, результаты наших экспериментов говорят о том, что скопление лизосом в тех частях аксонов, где формируются бляшки бета-амилоида, не является случайностью. Эти органоиды не являются безобидными "случайными свидетелями", а одними из главных виновников развития болезни Альцгеймера", — рассказывает Шон Фергюсон (Shawn Ferguson) из Йельского университета (США).

Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера
© Фото : Dublin Brain Bank 2015
Медики: "промывка" мозга может вылечить людей от болезни Альцгеймера

И болезнь Альцейгмера, и болезнь Паркинсона вызываются накоплением в нервных клетках различного белкового "мусора", который постепенно убивает нейроны в разных частях мозга. Их смерть ведет к потере памяти и старческому слабоумию в первом случае и к потере контроля над конечностями во втором.

Ученые пока не понимают механизмов, заставляющих клетки мозга накапливать в себе тау-белок, бляшки бета-амилоида, клубки альфа-синуклеина, и прочих потенциальных причин развития этих болезней. Поэтому биологи не только не могут создать лекарства от болезней Альцгеймера и Паркинсона, но и понять, является ли первая заразной и по каким причинам они развиваются. Кроме того, возникли подозрения, что бляшки бета-амилоида могут быть частью иммунной системы, а не просто "мусором".

Фергюсон и его коллеги нашли возможное объяснение тому, как формируются эти бляшки, наблюдая за тем, как ведут себя нервные клетки в мозге мыши, в чьей ДНК отключен один или несколько генов, связанных с работой различных систем очистки нейронов от подобного мусора.

Строение нейрона головного мозга
© Fotolia / ktsdesign
Болезни Альцгеймера и Паркинсона могут иметь общие корни, считают ученые

Как оказалось, отключение гена JIP3, связанного с работой лизосом, приводило к появлению у мышей симптомов, практически неотличимых от того, что происходит в мозге людей с болезнью Альцгеймера.

Лизосомы, как рассказывает Фергюсон, обычно возникают у кончиков аксонов – длинного "хвоста" нервной клетки, который соединен с окружающими ее нейронами сотнями синаптических окончаний. Эти клеточные "мусоросборщики" затем мигрируют в сторону ядра клетки, постепенно разлагая свое содержимое и выделяя полезные вещества назад в цитоплазму нейрона.

Появление бляшек бета-амилоида и клубков других белков внутри и в окрестностях аксонов, по словам нейрофизиолога, часто приводит к тому, что лизосомы "застревают" и не могут двигаться дальше. Благодаря этому в аксонах скапливается большое количество таких структур, содержимое которых, как подозревали Фергюсон и его коллеги, могло как-то быть связано с накоплением белкового "мусора", однако ученым было не совсем ясно, как запускается этот процесс.

Дегустация вин на винно-гастрономическом фестивале In Vino Veritas в Коктебеле. 22 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Ген JIP3, как показали опыты Фергюсона и его коллег, может быть главным пусковым механизмом всего этого процесса, так как проблемы в его работе приводят к почти полной остановке в движении лизосом к центру клетки и к ускоренному накоплению бляшек бета-амилоида в аксонах.

Это происходило по той причине, что в окончаниях аксонов начинали накапливаться три белка – APP, из обрезков которого формируются бляшки бета-амилоида, и ферменты BACE1 и пресенелин-2, разрезающие APP на части и заставляющие их склеиваться между собой. Восстановление работы JIP3 останавливало этот процесс.

Таким образом, стимуляция этого гена или создание веществ, которые бы работали бы аналогичным образом, могли бы мешать образованию бляшек бета-амилоида и предотвращать развитие болезни Альцгеймера, заключают авторы статьи.

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