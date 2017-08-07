Государственность на территории Югры возникла в XII веке, заявили ученые

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 авг — РИА Новости. Ученые подтвердили на основе сведений из исторических летописей, что конец XII века был эпохой формирования государственности на территории, на которой сегодня располагается современный Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, сообщила РИА Новости руководитель межведомственной рабочей группы общественного проекта "Многовековая Югра" Оксана Макеева.

О начале реализации проекта "Многовековая Югра" было объявлено в конце прошлого года губернатором автономного округа Натальей Комаровой в ходе ежегодного обращения к жителям региона. По мнению ученых, входящих в рабочую группу по реализации проекта, в истории Югры на сегодняшний день существуют серьезные пробелы, требующие фундаментальных академических исследований и археологических экспедиций, культурологических и антропологических исследований на территории округа.

"Ученые Российского государственного архива древних актов подтвердили возраст Югры на основе сведений из исторических летописей. В этих документах упоминается Югра, Югорская земля, югорский князь, в частности, 1193 год как период большого похода новгородцев на Югру и начало большого процесса сбора дани, взаимоотношений с древнерусским государством", — рассказала Макеева.

В ответе Российского государственного архива древних актов, предоставленном рабочей группе проекта "Многовековая Югра", также отмечается, что 825 лет назад племя, жившее на территории современного Ханты-Мансийского автономного округа, "одержало крупную победу над новгородской ратью и на долгий срок отстояло свою независимость".

По словам члена рабочей группы, кандидата исторических наук, доцента Михаила Ершова, территория Югры в ранние века постоянно менялась, при этом новгородцы долгое время контактировали мирными или военными способами с югричами.

"Среди исследователей ведутся споры, кто такие югричи, кто такой народ Югра. Кроме того, есть разные этнические группы ханты и манси. На Западном Урале были коми, пермяки, зыряне. Этническая пестрота была достаточно существенная, но нет никаких сомнений, что на этой территории ханты и манси уже жили", — добавляет ученый.

В рамках проекта "Многовековая Югра" на территории региона также ведутся археологические исследования.

Ранее сообщалось, что группа археологов обнаружила погребальную колоду середины XIX века с хорошо сохранившимися предметами быта. Так, исследователи выявили место погребения женщины, захороненной по православным традициям, с нательным крестом. При этом ее одежда была украшена местными национальными орнаментами.

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