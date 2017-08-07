В Новосибирске установили памятник генетику Беляеву и прирученной им лисице

НОВОСИБИРСК, 7 авг – РИА Новости. Памятник выдающемуся генетику-эволюционисту Дмитрию Беляеву и его знаменитому эксперименту по одомашниванию дикой лисицы открыли в понедельник в новосибирском Академгородке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Института цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН).

"Памятник открыт. Присутствующие ученые и коллеги Дмитрия Константиновича Беляева отметили, что открылся памятник самому доброму эксперименту ХХ века", — сказал собеседник агентства.

В центре композиции памятника – ученый, сидящий на скамейке вместе с объектом своего главного эксперимента – одомашненной лисой. Фигуры и скамейка выполнены из бронзы, постамент и амфитеатр памятника из гранита. Автор художественной концепции – Андрей Харкевич (Новосибирск), скульптор – Константин Зинич (Красноярск).

В ИЦиГ отметили, что памятник открыт в честь 100-летия со дня рождения академика Дмитрия Константиновича Беляева (1917-1985), который смог в своем эксперименте, результате многолетнего отбора, создать популяцию дружелюбных по отношению к человеку серебристо-черных лисиц, дружелюбное поведение которых формируется на генетической основе и стабильно сохраняется в поколениях.

Памятник открыт в первый день проведения Международной конференции "Беляевские чтения" так же посвященной 100-летию академика.

Дмитрий Беляев — выдающийся советский генетик и эволюционист, академик, организатор науки, ветеран Великой Отечественной войны. С 1958 по 1985 год – директор Института цитологии и генетики Сибирского отделения АН СССР. Ученые наиболее известен во всем мире благодаря своему эксперименту по одомашниванию лисиц, которому в 2017 году исполняется 60 лет. Ученые его института в ходе многолетних экспериментов на лисицах, крысах и норках доказали возможность селекционного одомашнивания практически любых видов животных.