США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Персеиды будут "чиркать по небу" раз в 2-3 минуты, рассказал астроном

14:5707.08.2017
03030
© Фото : Mbz1Звездный поток персеиды. Архивное фотоЗвездный поток персеиды. Архивное фото
© Фото : Mbz1

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. "Росчерки" метеорного потока Персеиды, максимум активности которого придется на ночь с 12 на 13 августа, будут видны примерно раз в 2-3 минуты, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Государственного Астрономического института (ГАИШ) МГУ Владимир Сурдин.

Фотограф-любитель запечатлел длинный след метеорита из потока Персеид
© Фото : Chris Allison
Фотограф-любитель запечатлел длинный след метеорита из потока Персеид
"Персеиды очень красивы. Еще тепло, каникулы, люди могут позволить себе погулять вечерком, а во-вторых, уже достаточно темно, середина августа. Ну, и сам поток активный, примерно раз 2-3 минуты будет "чиркать" метеор по небу. Минут пять если постоять с поднятой головой – непременно увидишь", — отметил Сурдин.

Разницу между реальным количеством метеоров и прогнозом Международной метеорной организации (астрономы обещают до 100-150 метеоров в час, то есть более двух метеоров в минуту) он объяснил особенностями подсчетов, которые ведут ученые. Заявленная цифра относится к наблюдениям на всем небе, вдали от города при чистом горизонте.

"Астрономы немного по-другому подсчитывают. На всем небе, если бы условия были такие как в зените, в общем, самые идеальные условия. Такого ждать для наблюдателя в городе нельзя. Надо в 5-6 раз уменьшать количество, чтобы человек реально ощущал, что он ожидает увидеть", — пояснил эксперт.

Персеиды: пик самого яркого звездного дождя
© REUTERS / Dado RuvicОбычно Персеиды появляются на небе с 17 июля по 24 августа, пик метеорного потока жители Северного полушария Земли могут наблюдать ночами с 11 по 13 августа.Метеорный дождь в небе над Боснией и Герцеговиной
© REUTERS / Dado Ruvic
Обычно Персеиды появляются на небе с 17 июля по 24 августа, пик метеорного потока жители Северного полушария Земли могут наблюдать ночами с 11 по 13 августа.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНаблюдать поток Персеид лучше всего вдали от городских огней, чтобы увидеть множество неярких метеоров.Метеорный поток Персеиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Наблюдать поток Персеид лучше всего вдали от городских огней, чтобы увидеть множество неярких метеоров.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАстрономические приборы для наблюдения метеорного дождя не нужны, поэтому "насладиться ночным звездным зрелищем лета может любой желающий", отмечает Московский планетарий.Метеорный поток Персеиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Астрономические приборы для наблюдения метеорного дождя не нужны, поэтому "насладиться ночным звездным зрелищем лета может любой желающий", отмечает Московский планетарий.
© AFP 2017 / Menahem Kahana Метеорный поток Персеиды известен человечеству вот уже около двух тысяч лет. Первые упоминания о них содержатся в китайских исторических анналах, датируемых 36 годом н.э.Метеорный дождь в небе Израиля
© AFP 2017 / Menahem Kahana
Метеорный поток Персеиды известен человечеству вот уже около двух тысяч лет. Первые упоминания о них содержатся в китайских исторических анналах, датируемых 36 годом н.э.
© REUTERS / Jon NazcaПерсеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля в результате разрушения ее ядра при прохождении вблизи Солнца. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя звёздный дождь. Сначала он "проливается" с наибольшей силой, затем постепенно слабеет.Метеорный дождь над Испанией
© REUTERS / Jon Nazca
Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля в результате разрушения ее ядра при прохождении вблизи Солнца. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя звёздный дождь. Сначала он "проливается" с наибольшей силой, затем постепенно слабеет.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВо время пика звездного дождя его интенсивность достигает 150 метеоров в час.Метеорный поток Персеиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Во время пика звездного дождя его интенсивность достигает 150 метеоров в час.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНекоторые, особенно яркие, метеоры светятся до нескольких секунд.Метеорный поток Персеиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Некоторые, особенно яркие, метеоры светятся до нескольких секунд.
© REUTERS / Amir CohenВ обычные годы метеорный поток относительно удален от орбиты Земли и находится снаружи нее. Иногда сближение кометных следов с Землей сопровождается всплеском активности Персеид. Последний раз такое случалось в 2004 и 2009 годах.Ночное небо над Израилем
© REUTERS / Amir Cohen
В обычные годы метеорный поток относительно удален от орбиты Земли и находится снаружи нее. Иногда сближение кометных следов с Землей сопровождается всплеском активности Персеид. Последний раз такое случалось в 2004 и 2009 годах.
© AFP 2017 / Ethan MillerСледующие всплески активности потока должны состояться в 2016 и 2028 годах.Метеорный дождь в небе Невады, США
© AFP 2017 / Ethan Miller
Следующие всплески активности потока должны состояться в 2016 и 2028 годах.
© AFP 2017 / Cesar MansoМетеорный дождь над Пескера-де-Эбро в провинции Бургос, на севере Испании.Метеорный дождь над Испанией
© AFP 2017 / Cesar Manso
Метеорный дождь над Пескера-де-Эбро в провинции Бургос, на севере Испании.
/
Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена