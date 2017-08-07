Персеиды будут "чиркать по небу" раз в 2-3 минуты, рассказал астроном

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. "Росчерки" метеорного потока Персеиды, максимум активности которого придется на ночь с 12 на 13 августа, будут видны примерно раз в 2-3 минуты, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Государственного Астрономического института (ГАИШ) МГУ Владимир Сурдин.

"Персеиды очень красивы. Еще тепло, каникулы, люди могут позволить себе погулять вечерком, а во-вторых, уже достаточно темно, середина августа. Ну, и сам поток активный, примерно раз 2-3 минуты будет "чиркать" метеор по небу. Минут пять если постоять с поднятой головой – непременно увидишь", — отметил Сурдин.

Разницу между реальным количеством метеоров и прогнозом Международной метеорной организации (астрономы обещают до 100-150 метеоров в час, то есть более двух метеоров в минуту) он объяснил особенностями подсчетов, которые ведут ученые. Заявленная цифра относится к наблюдениям на всем небе, вдали от города при чистом горизонте.

"Астрономы немного по-другому подсчитывают. На всем небе, если бы условия были такие как в зените, в общем, самые идеальные условия. Такого ждать для наблюдателя в городе нельзя. Надо в 5-6 раз уменьшать количество, чтобы человек реально ощущал, что он ожидает увидеть", — пояснил эксперт.