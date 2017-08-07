Древние жители Алтая выращивали гигантских овец, выяснили ученые

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Российские генетики "воскресили" ДНК древних овец, которых выращивали жители Алтая примерно 5-4 тысячи лет назад, и обнаружили, что они были заметно крупнее их современных "наследниц", сообщает пресс-служба Российского научного фонда.

"Нам удалось выяснить, что в то время на юге Западной Сибири существовало несколько пород овец. Особи одной из них были выше ростом, мощнее и продуктивнее таких современных животных. В принципе, результаты дальнейших палеогенетических исследований помогут понять, когда и как они исчезли, а в будущем появятся возможности восстановить и у современных овец те выдающиеся качества, которыми они обладали в древности", — рассказывает Алексей Тишкин, ученый из Алтайского государственного университета в Барнауле.

Овцы, как сегодня считают ученые, были одними из первых крупных животных, которых человеку удалось одомашнить на заре развития цивилизации, примерно 11-9 тысяч лет назад. Пока не понятно, где находится историческая родина домашних овец, однако сегодня историки и генетики считают, что они были приручены, как и многие другие животные и растения, на территории Леванта или "плодородного полумесяца" на Ближнем Востоке.

Впоследствии овцы распространились по всему Старому свету, и начали играть ключевую роль в жизни многих степных, горных и кочевых народов, живших или живущих по сей день на территории Кавказа, Средней и Малой Азии. Тишкин и его коллеги заинтересовались тем, как овцы могли проникнуть на юг Сибири, где в далеком прошлом жили племена кочевников-скотоводов.

Для ответа на этот вопрос ученые провели раскопки в нескольких курганах времен бронзового века, которые были построены древними обитателями Алтая примерно в 2500-2000 годах до нашей эры, и попытались найти в них останки костей овец, внутри которых могли сохраниться обрывки их ДНК.

Расшифровав и сравнив ДНК древних алтайских овец и современных пород этих домашних животных, ученые надеялись найти ответ на два интересных вопроса – то, когда овцы попали на Алтай, и то, когда местные жители перешли от охоты и собирательства к полному обеспечению себя мясом и молоком овец.

Собрав 15 фрагментов костей, зубов и других частей тела древних овец из алтайских курганов, ученые извлекли из них обрывки генома и смогли восстановить так называемую митохондриальную ДНК – часть генома, которая передается только по материнской линии вместе с митохондриями, клеточными "энергостанциями".

Сравнив ее с мтДНК других древних и современных овец, ученые открыли несколько необычных черт их алтайских "кузин". К примеру, выяснилось, что алтайские овцы были заметно более пестрыми в генетическом плане, чем другие группы древних домашних животных, причина чего пока не ясна. Как предполагают генетики, это может быть связано с тем, что Алтай в то время служил своеобразным "перевалочным пунктом" в миграции народов Земли, через который проходили люди со "своими" породами домашних животных, часть из которых оставалась на Алтае.

Кроме того, Тишкин и его коллеги обнаружили, что местные овцы, принадлежавшие к одной из вымерших пород, были заметно крупнее и тяжелее, чем их современные "кузины", живущие на Алтае. Почему эти животные исчезли, ученые пока не знают, но сам факт резкого уменьшения генетического разнообразия указывает на то, что и люди, и их домашние животные пережили некое катастрофическое событие, через которое прошли далеко не все породы овец.

"Мы также хотели выяснить, откуда вообще овцы могли появиться и как они распространились на территории Сибири. Пока этот вопрос остается открытым. Дело в том, что овцы могли появиться на Алтае не напрямую с Иранского нагорья, а проделать сложный путь и попасть из Западной Европы вместе с волнами переселенцев. Чтобы решить этот вопрос, мы будем заниматься не только генетикой животных, но и генетикой людей, а также комплексно изучать все имеющиеся археологические свидетельства. Только так можно воссоздать древнюю бесписьменную историю", — заключает Алексей Тишкин.