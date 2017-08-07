Британские медики научились лечить рак при помощи золотой пыли

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Британские биологи создали безопасный вид химиотерапии, убивающей клетки только в том случае, если внутри или вокруг них присутствуют атомы или наночастицы золота, говорится в статье, опубликованной в журнале Angewandte Chemie.

"Мы открыли новые химические свойства у золота, о которых раньше не знали, и наши опыты показали, что этот металл можно применять для того, чтобы очень безопасно "включать" химиотерапию прямо внутри опухоли. В будущем, устройства, вводящие частицы золота только в опухоль, могут заметно уменьшить силу побочных эффектов для остальных частей организма", — рассказал Асир Унчити-Брочета (Asier Unciti-Broceta) из университета Эдинбурга (Шотландия).

В последние годы ученые создали несколько принципиально новых методов лечения рака, опирающихся на различные органические или неорганические наночастицы. В некоторых случаях эти частицы сами по себе служат средством для удаления опухоли, выступая в качестве своеобразной "мишени", на которую наводятся или иммунные клетки, или излучение лазера, нагревающее их и сжигающее клетки.

В других случаях, как рассказывают ученые, наночастицы являются лишь средством доставки опасных молекул в опухоль, что ограничивает их действие и позволяет снизить дозу, необходимую для полного уничтожения раковых клеток. В качестве таких наночастиц могут выступать как различные органические структуры, имитирующие клетки, так и неорганические соединения, "невидимые" для иммунной системы.

Унчити-Брочета и его коллеги обнаружили, что наночастицы можно использовать не только для доставки лекарств в раковые клетки, но и для усиления их действия, изучая итоги прошлых опытов, в рамках которых другие группы ученых исследовали побочные эффекты, возникающие при попадании атомов золота и других металлов в организм человека.

Анализируя эти эксперименты, биологи обратили внимание на то, что золото ускоряет многие реакции в организме и заставляет сложные органические молекулы распадаться на части или объединяться в новые структуры. Это наблюдение заставило их предположить, что подобное свойство наночастиц можно использовать для создания особой версии химиотерапии, которая будет работать только в присутствии атомов или наночастиц золота.

Руководствуясь этой идеей, биологи создали несколько противораковых лекарств и светящихся белков, включавшихся только в присутствии золота, и проверили, как они будут действовать на культуры раковых клеток и образцы других тканей, в которые Унчити-Брочета и его коллеги вводили наночастицы драгоценного металла.

Как показали эти опыты, наночастицы убивали раковые клетки гораздо активнее, чем "простая" химиотерапия, и при этом они не затрагивали другие культуры клеток, которые росли по соседству с ними.

Как подчеркивают ученые, пока они не проводили опыты на животных и добровольцах, и поэтому подобный вид химиотерапии попадет в больницы совсем нескоро, как минимум через 4-5 лет. С другой стороны, ее одобрение будет означать, что у медиков появится первый надежный способ бороться с раком мозга, так как предварительные опыты авторов статьи показывают, что наночастицы золота можно вводить в черепную коробку без серьезных последствий для нервных клеток.