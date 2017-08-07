США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Британские медики научились лечить рак при помощи золотой пыли

13:5407.08.2017
(обновлено: 14:05 07.08.2017)
01880
© Nicolle Rager Fuller, NSFГелевые наночастицы прорывают оборону раковой опухоли. Рисунок художникаГелевые наночастицы прорывают оборону раковой опухоли. Рисунок художника
© Nicolle Rager Fuller, NSF

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Британские биологи создали безопасный вид химиотерапии, убивающей клетки только в том случае, если внутри или вокруг них присутствуют атомы или наночастицы золота, говорится в статье, опубликованной в журнале Angewandte Chemie.

"Мы открыли новые химические свойства у золота, о которых раньше не знали, и наши опыты показали, что этот металл можно применять для того, чтобы очень безопасно "включать" химиотерапию прямо внутри опухоли. В будущем, устройства, вводящие частицы золота только в опухоль, могут заметно уменьшить силу побочных эффектов для остальных частей организма", — рассказал Асир Унчити-Брочета (Asier Unciti-Broceta) из университета Эдинбурга (Шотландия).

Раковая клетка в организме человека
© Fotolia / crevis
Ученые из России создали наночастицы-"гранаты", убивающие рак

В последние годы ученые создали несколько принципиально новых методов лечения рака, опирающихся на различные органические или неорганические наночастицы. В некоторых случаях эти частицы сами по себе служат средством для удаления опухоли, выступая в качестве своеобразной "мишени", на которую наводятся или иммунные клетки, или излучение лазера, нагревающее их и сжигающее клетки.

В других случаях, как рассказывают ученые, наночастицы являются лишь средством доставки опасных молекул в опухоль, что ограничивает их действие и позволяет снизить дозу, необходимую для полного уничтожения раковых клеток. В качестве таких наночастиц могут выступать как различные органические структуры, имитирующие клетки, так и неорганические соединения, "невидимые" для иммунной системы.

Унчити-Брочета и его коллеги обнаружили, что наночастицы можно использовать не только для доставки лекарств в раковые клетки, но и для усиления их действия, изучая итоги прошлых опытов, в рамках которых другие группы ученых исследовали побочные эффекты, возникающие при попадании атомов золота и других металлов в организм человека.

Гелевые наночастицы прорывают оборону раковой опухоли. Рисунок художника
© Nicolle Rager Fuller, NSF
Наночастицы из железа могут стать ключом к борьбе с раком

Анализируя эти эксперименты, биологи обратили внимание на то, что золото ускоряет многие реакции в организме и заставляет сложные органические молекулы распадаться на части или объединяться в новые структуры. Это наблюдение заставило их предположить, что подобное свойство наночастиц можно использовать для создания особой версии химиотерапии, которая будет работать только в присутствии атомов или наночастиц золота.

Руководствуясь этой идеей, биологи создали несколько противораковых лекарств и светящихся белков, включавшихся только в присутствии золота, и проверили, как они будут действовать на культуры раковых клеток и образцы других тканей, в которые Унчити-Брочета и его коллеги вводили наночастицы драгоценного металла.

Исследования в лаборатории, архивное фото
© Fotolia / kasto
Ученые из России выяснили, почему некоторые наночастицы вызывают рак

Как показали эти опыты, наночастицы убивали раковые клетки гораздо активнее, чем "простая" химиотерапия, и при этом они не затрагивали другие культуры клеток, которые росли по соседству с ними.

Как подчеркивают ученые, пока они не проводили опыты на животных и добровольцах, и поэтому подобный вид химиотерапии попадет в больницы совсем нескоро, как минимум через 4-5 лет. С другой стороны, ее одобрение будет означать, что у медиков появится первый надежный способ бороться с раком мозга, так как предварительные опыты авторов статьи показывают, что наночастицы золота можно вводить в черепную коробку без серьезных последствий для нервных клеток.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена