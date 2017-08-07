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РИА Наука
РИА Наука

Наблюдать за лунным затмением в Москве можно будет с 20.20

13:3507.08.2017
062530
© РИА Новости / Андрей ЛуковскийПерейти в фотобанкЛунное затмение в регионах России. Архивное фотоЛунное затмение в регионах России. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Луковский
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Частное затмение Луны в Москве можно будет начать наблюдать с 20.20, максимум затмения настанет в 21:21 мск, Луна будет находиться над юго-восточным горизонтом на высоте всего 7 градусов, сообщил РИА Новости представитель Московского планетария.

Лунное затмение. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Кровавая" тень: россияне смогут увидеть лунное затмение

"А в Новосибирске, например, в максимуме затмения Луна будет находиться над южным горизонтом на высоте почти 18 градусов", — уточнил он.

Для наблюдателей в столице в 20:20 мск Луна взойдет над юго-восточным горизонтом, уже полностью находясь в полутени Земли. В 20:24 начнется ее погружение в тень Земли.

При условии ясной, безоблачной погоды, в 21:21 мск можно будет заметить небольшое покраснение нижней части лунного диска. После максимальной фазы затмения Луна покинет тень Земли в 22:19 мск и начнет выходить из земной полутени. Во время полутеневого затмения до 22:40 мск еще будет заметно потемнение южного края Луны. В 23:52 мск затмение Луны закончится. Луна полностью выйдет из полутени Земли.

В момент наибольшего погружения свечение южных областей Луны будет ослаблено, они немного потемнеют и покраснеют. Это можно будет заметить невооруженным глазом при ясной, безоблачной погоде. Еще сильнее данный эффект потемнения южной части лунного диска проявится на фотографиях.

Частное затмение Луны 7 августа 2017 года в целом будет благоприятно для наблюдений из России, так как область видимости охватит большую часть ее территории. Исключение составят только северо-западные районы (за линией Калининград – Санкт-Петербург – Архангельск), где будет еще светлый вечер, и Луна не успеет взойти над горизонтом, а также полуостров Камчатка и Чукотка с окрестностями, где, напротив, уже наступит утро 8 августа.

Следующее затмение Луны будет полным и произойдет 31 января 2018 года. Оно будет видно на всей территории России, кроме западных и юго-западных районов, где Луна появится вечером только в конце затмения.

Лунные затмения происходят в моменты полнолуния, когда три небесных тела Солнце, Земля и Луна располагаются на одной прямой. В моменты лунных затмений земная тень ложится на Луну. Лунные затмения бывают полные и частные в зависимости от того, покрывает тень весь лунный диск или его часть. Если земная тень покрывает лишь часть Луны, то это частное теневое лунное затмение. Если земная тень совсем не касается лунного диска, но проходит вблизи него, происходит полутеневое лунное затмение. Говорят, что на Луну ложится "полутень" Земли. Если же земная полутень покрывает лишь часть Луны, то это частное полутеневое лунное затмение (заметить его глазом весьма сложно).

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