Проблемы со связью на МКС устранили в воскресенье вечером

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Кратковременный перерыв в голосовой связи на МКС был устранен еще в воскресенье вечером, не отразившись на работе экипажа, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель Центра управления полетами (ЦУП).

Ранее в СМИ появились сообщения, что экипаж Международной космической станции (МКС) в выходные испытывал проблемы со связью с Землей.

"Был кратковременный перерыв: пропал звуковой сигнал, который передавался через американские средства связи. Видеоизображение при этом было, недолго не было звука. В это время использовались российские каналы и наземные средства связи, которые обеспечивали работу. Никаким образом на работе экипажа это не отразилось", — сказал РИА Новости представитель ЦУП.

Он уточнил, что к вечеру 6 августа работа американских систем была полностью восстановлена.