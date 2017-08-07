Проблемы со связью на МКС устранили в воскресенье вечером

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Кратковременный перерыв в голосовой связи на МКС был устранен еще в воскресенье вечером, не отразившись на работе экипажа, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель Центра управления полетами (ЦУП).
Ранее в СМИ появились сообщения, что экипаж Международной космической станции (МКС) в выходные испытывал проблемы со связью с Землей.
"Был кратковременный перерыв: пропал звуковой сигнал, который передавался через американские средства связи. Видеоизображение при этом было, недолго не было звука. В это время использовались российские каналы и наземные средства связи, которые обеспечивали работу. Никаким образом на работе экипажа это не отразилось", — сказал РИА Новости представитель ЦУП.
Он уточнил, что к вечеру 6 августа работа американских систем была полностью восстановлена.
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