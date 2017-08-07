"Хаббл" сфотографировал галактику с "неправильной" темной материей

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила детальные фотографии карликовой галактики NGC 5949, чья темная материя распределена не так, как предсказывают современные космологические теории, сообщает сайт космического телескопа.

Достаточно долгое время ученые считали, что Вселенная состоит из той материи, которую мы видим, и которая составляет основу всех звезд, черных дыр, туманностей, скоплений пыли и планет. Но первые наблюдения за скоростью движения звезд в близлежащих к нам галактиках показали, что светила на их окраинах движутся в них с невозможно высокой скоростью, которая была примерно в 10 раз выше, чем показывали расчеты на базе масс всех светил в них.

Причиной этого, как сегодня считают ученые, была так называемая темная материя – загадочная субстанция, на чью долю приходится примерно 75% от массы материи во Вселенной. Как правило, в каждой галактике примерно в 8-10 раз больше темной материи, чем ее видимой "кузины", и эта темная материя удерживает звезды на месте и не дает им "разбежаться".

В последние годы, в том числе и благодаря снимкам ряда относительно малоизученных галактик, полученных при помощи "Хаббла", ученые начали замечать, что многие небольшие и карликовые галактики ведут себя совсем не так, как предсказывают теории их устройства, учитывающие существование этой загадочной субстанции.

К примеру, замеры скорости движения звезд в таких галактиках показывают, что темная материя распределена по ним практически равномерно, а не концентрируется в окрестностях ядра таких "звездных семей", как это должно быть. Этот факт многие космологи сегодня связывают с еще одной загадкой – тем, что карликовых галактик почти в два раза меньше, чем предсказывает теория рождения Вселенной, и считают его намеком на то, что темная материя может выглядеть совсем не так, как считали раньше астрономы и физики.

По этой причине научная команда "Хаббла" и другие ученые уже несколько лет наблюдают за близлежащими к нам карликовыми галактиками, пытаясь понять, что заставило темную материю распределиться по ним столь необычным образом.

Ближайшим и самым удобным объектом для ведения таких наблюдений является карликовая спиральная галактика NGC 5949, расположенная в созвездии Дракона на расстоянии в примерно 45 миллионов световых лет от Земли.

Благодаря ее высокой яркости и близкому расстоянию до Млечного Пути, она была открыта еще в начале 19 века знаменитым британским астрономом Уильямом Гершелем. Сейчас ученые пытаются использовать ее снимки для поиска ответов на две главные "темные" загадки Вселенной, от решения которых зависит вопрос о самой сути этой загадочной формы материи.