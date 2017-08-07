Ученые предлагают утилизировать окурки, закатывая их в асфальт

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Австралийские ученые предлагают утилизировать сигаретные бычки, добавляя их в асфальт, что не только позволит избавиться от токсичных фильтров выкуренных сигарет, но и улучшит свойства дорожного покрытия, говорится в статье, опубликованной в журнале Construction and Building Materials.

"Я уже много лет пытаюсь найти практичный и дешевый метод очистки окружающей среды от загрязняющих ее окурков. Мы покрыли сигаретные бычки парафином и битумом для того, чтобы токсины не могли их покинуть уже после попадания в асфальт. Мы показали, что можно создать новый материал с интересными свойствами и одновременно решить проблему очистки окружающей среды от опасного мусора", — рассказывает Аббас Мохаджерани (Abbas Mohajerani) из университета RMIT в Мельбурне (Австралия).

Большое количество мусора, вырабатываемого человеком, по ловам Мохаджерани, давно заставляет ученых задуматься о возможности его утилизации при создании различных строительных материалов, подготовка которых требует большого количества различных твердых и мягких наполнителей.

К примеру, сегодня многие марки асфальта и бетона производятся с использованием крошки из отработанных автомобильных шин или пластикового мусора, а многие кирпичи и другие материалы для постройки зданий изготавливаются из различной стеклотары и строительных отходов.

Несмотря на все эти усилия, сигаретные бычки, как отмечает Мохаджерани, сегодня являются одним из главных загрязнителей окружающей среды на улицах городов и вне их пределов. Каждый год человечество выкуривает примерно 5,7 триллиона сигарет, и около 4,5 миллиарда окурков попадают не в в урны, а оказываются на газонах, на дорогах и в других участках почвы, где они могут влиять на благополучие и людей, и животных. Их масса составляет, по текущим оценкам экологов, около 1,2 миллиона тонн.

Проблема заключается в том, что сигаретные фильтры разлагаются достаточно медленно – в некоторых условиях их распад может занять примерно пять лет, что вынуждает ученых искать пути их утилизации. Сделать это не так просто, так как пористый характер этих фильтров позволяет токсичным веществам, заточенным внутри них, легко покинуть их пределы вместе с водой и другими жидкостями.

Экспериментируя с окурками, Мохаджерани и его коллеги пришли к выводу, что их можно легче всего утилизировать, в прямом смысле закатывая их под асфальт, в качестве одного из его главных компонентов.

Как показали эксперименты на подобном "сигаретном" асфальте, он обладал меньшей плотностью, чем его обычный "конкурент", но при этом был столь же стабильным и стойким к действию различных разрушающих факторов, таких как высокое давление или вибрации. Добавляя или уменьшая количество окурков в асфальте, можно гибко менять его свойства и приспосабливать для работы в разных условиях.

Все это, как считает Мохаджерани, говорит о том, что подобный метод утилизации окурков можно использовать и на практике, так как производство такрого асфальта будет выгодным для предпринимателей даже с учетом стоимости сбора и обработки бычков перед их утилизацией.