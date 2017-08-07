Власти Германии могут разрешить лечить болезни червями-паразитами

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Регулирующие органы ФРГ могут официально разрешить пищевым и фармацевтическим компаниям продавать яйца паразитических червей в качестве пищевой добавки, способной помочь людям с аутоиммунными болезнями подавить их симптомы, сообщает интернет-журнал New Scientist.

"На мой взгляд, черветерапия принадлежит к той же категории псевдонаучных, почти религиозных терапий, таких как "лечение" аутизма веществами, удаляющими тяжелые металлы из организма. Одобрение продажи подобных продуктов в Германии будет крайне глупой затеей", — считает Питер Хотез (Peter Hotez), медик из Бэйлорского колледжа (США).

В последние годы ученые находят все больше связей между тем, как человеческий организм "общается" с окружающей средой, и тем, как часто в его организме возникают болезни и проблемы, связанные с нарушениями в работе иммунной системы, такие как аллергия, диабет первого типа, рассеянный склероз и другие аутоиммунные заболевания.

Многие биологи считают, что аллергия развивается из-за того, что человек живет в слишком чистых условиях, при практически полном отсутствии паразитов и возбудителей болезней. В детстве наша иммунная система просто не получает достаточно информации, чтобы научиться отличать реальных микробов и паразитических червей от пыли, пыльцы и других безвредных частиц.

По этой причине многие люди, страдающие от подобных проблем, начинают все чаще заниматься "самолечением" и пытаются купить яйца различных паразитических червей в надежде на то, что их употребление поможет им избавиться от болезни. Продажи подобных "продуктов" на электронных торговых площадках никто не регулирует, в результате чего добровольное заражение себя паразитами может привести к очень серьезным последствиям.

Как сообщает New Scientist, правительство Германии в ближайшее время рассмотрит заявку одной из тайландских фармацевтических кампаний на продажу яиц паразитических нематод Trichuris suis, заражающих кишечник свиней и некоторых других животных.

Эти паразитические черви, как отмечают представители компании, представляют собой своеобразную "золотую середину" – они способны проникнуть в кишечник человека и жить там несколько дней, подавляя работу чрезмерно активной иммунной системы, но не могут закрепиться там и гибнут достаточно быстро после вылупления из яиц.

Проводившиеся в прошлом году эксперименты с участием этих червей показали, что добавление их яиц в пищу не вызывает побочных последствий, но при этом и вызывает никаких положительных изменений в первые три месяца ведения опытов. Отсутствие побочных эффектов является главным критерием при одобрении продуктов такого рода в ЕС, чем воспользовались тайландские фармацевты, предложившие властям ФРГ начать продажи яиц червей в качестве "пищевого продукта".

Сами ученые достаточно негативно относятся к решению властей Германии и к инициативе предпринимателей, отмечая, что самолечение при помощи паразитических нематод может привести к серьезным побочным эффектам, и что действие их яиц на организм пока недостаточно хорошо изучено.