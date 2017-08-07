"Кровавая" тень: россияне смогут увидеть лунное затмение

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В понедельник жители России смогут увидеть частичное лунное затмение. Это явление получило также название "кровавой" Луны, поскольку из-за тени Земли спутник приобретает красноватый оттенок.

Чукотке и Камчатке не повезло

По словам специалистов Московского планетария, затмение можно будет наблюдать с 20.24 мск до 22.19 мск по всей стране, кроме Чукотки и Камчатки. Там в этот момент уже наступит утро и Луна скроется за горизонтом.

"Почти за два часа Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска. В Москве наблюдения затмения Луны начнутся за час до максимальной фазы", — отметили в планетарии.

Эксперты говорят, что во время затмения Луна погрузится в земную тень на четверть своего диска.

Москвичей ждут в планетарии

В Москве лунное затмение также будет видно. При этом максимальная фаза ожидается в 21:20.

В пресс-службе планетария отметили, что в день затмения Луна будет располагаться достаточно низко над горизонтом, однако "небесный спектакль" можно будет увидеть в телескопы и даже заметить изменения цвета части лунного диска на бордово-красный.

На астрономической площадке Московского планетария будет работать несколько телескопов, астрономы также расскажут о небесных объектах и о фазах затмения. Кроме того, посетители смогут понаблюдать за Сатурном и Юпитером.

В планетарии отметили, что мероприятие состоится только при ясной погоде. Купить билеты можно 7 августа с 19.00 до 22.00 в кассах.

Вход на площадку закроется в 22.00.

Почему Луна краснеет

Во время затмения (даже полного) Луна не исчезает полностью, а становится темно-красной. Этот факт объясняется тем, что спутник даже в этом случае продолжает освещаться.

Солнечные лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере Земли и за счет этого рассеяния частично достигают Луны. Поскольку земная атмосфера наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра, именно эти лучи в большей мере достигают поверхности Луны при затмении.

Следующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года. Его смогут увидеть жители всех российских регионов, кроме западных и юго-западных районов (там Луна появится только в самом конце затмения).