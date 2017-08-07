"Кровавая" тень: россияне смогут увидеть лунное затмение

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В понедельник жители России смогут увидеть частичное лунное затмение. Это явление получило также название "кровавой" Луны, поскольку из-за тени Земли спутник приобретает красноватый оттенок.
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"Почти за два часа Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска. В Москве наблюдения затмения Луны начнутся за час до максимальной фазы", — отметили в планетарии.
Эксперты говорят, что во время затмения Луна погрузится в земную тень на четверть своего диска.
Москвичей ждут в планетарии
В Москве лунное затмение также будет видно. При этом максимальная фаза ожидается в 21:20.
На астрономической площадке Московского планетария будет работать несколько телескопов, астрономы также расскажут о небесных объектах и о фазах затмения. Кроме того, посетители смогут понаблюдать за Сатурном и Юпитером.
В планетарии отметили, что мероприятие состоится только при ясной погоде. Купить билеты можно 7 августа с 19.00 до 22.00 в кассах.
Вход на площадку закроется в 22.00.
Почему Луна краснеет
Во время затмения (даже полного) Луна не исчезает полностью, а становится темно-красной. Этот факт объясняется тем, что спутник даже в этом случае продолжает освещаться.
Следующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года. Его смогут увидеть жители всех российских регионов, кроме западных и юго-западных районов (там Луна появится только в самом конце затмения).