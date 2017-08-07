Студент ДВФУ выявил новый эпидемиологический риск в АТР

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Студент Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Андрей Пак выявил новый эпидемиологический риск в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) от клещевой инфекции, сообщает вуз.
"Возбудитель этой инфекции переносится клещами Haemaphysalis longicornis от животных — людям. Исследователь отмечает, что вирус ТЛТС очень похож на вирус Khasan, который был выявлен в Приморском крае еще в 1980-х годах от тех же клещей. Пак предположил, что эти два вируса связаны между собой, и хотя заболевания от этого вируса в Приморье не были идентифицированы, угрозу такой инфекции учитывать необходимо", — говорится в сообщении.
Также молодые ученые ДВФУ исследовали распространение в АТР нового вирусного заболевания — ближневосточного респираторного синдрома, изучили историю пандемии "свиного гриппа" в 2009-2010 годах, "гонконгского гриппа", "азиатского гриппа" и других опасных инфекций.