Россияне смогут увидеть частичное лунное затмение

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Частичное затмение Луны, доступное для наблюдения по всей России, за исключением Чукотки и Камчатки, где уже наступит утро и Луна скроется за горизонтом, состоится вечером 7 августа 2017 года с 20.24 мск до 22.19 мск, сообщает Московский планетарий.

"Почти за два часа Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска. В Москве наблюдения затмения Луны начнутся за час до максимальной фазы. Московский планетарий ждет всех желающих увидеть редкое астрономическое явление в Парке неба уже с 20.00 мск", — говорится в сообщении.

В это время Луна взойдет над юго-восточным горизонтом, уже полностью находясь в полутени Земли, а в 20.24 мск начнется ее погружение в земную тень. И хотя Луна будет располагаться достаточно низко над горизонтом, астрономы обещают, что небесный спектакль можно будет увидеть, и даже заметить изменения цвета части лунного диска на бордово-красный, что обычно происходит при лунных затмениях.

Приобрести билеты на мероприятие можно будет 7 августа с 19.00 до 22.00 в кассах Московского планетария. На астрономической площадке будет работать сразу несколько телескопов для наблюдения явления, помимо этого астрономы будут рассказывать о небесных объектах и о фазах затмения. Состоится мероприятие только при условии ясной погоды, о чем будет объявлено дополнительно в день наблюдений.

Вход на астрономическую площадку закрывается в 22.00, а само мероприятие закончится в 23.00.

Кроме того, с 12 на 13 августа ожидается самый красивый звездопад года: на эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 100 метеоров в час.

Полное затмение Солнца, которое называют Великим американским, состоится 21 августа. Полоса видимости полной фазы затмения пройдет через всю Северную Америку, лишь частные фазы затмения будут видны на Чукотском полуострове.