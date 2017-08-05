МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. 21 августа 2017 года НАСА запустит два бомбардировщика WB-57F, которые должны будут погнаться за тенью Луны во время солнечного затмения, сообщает Gizmodo.

В конструкцию самолетов внесены изменения: их оснастили небольшими телескопами с камерами, предназначенными для наблюдения за астрономическим явлением.

Затмение над неподвижной точкой поверхности планеты продолжается 160 секунд, однако модифицированные WB-57F предоставят ученым возможность проследить за ним на одну минуту и десять секунд дольше.

Тень от Луны мчится со скоростью около четырёх тысяч километров в час.