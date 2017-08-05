США
5.085 августа20:16МСК
USD60.33-0.42
EUR71.69-0.26
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Физики из США создали "нано-Пакмэна", поедающего микробов и рак

13:0005.08.2017
(обновлено: 20:06 05.08.2017)
0340
© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаТак художник представил себе процесс сборки и работы нано-ПакмэнаТак художник представил себе процесс сборки и работы нано-Пакмэна
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Американские физики и нанотехнологи создали миниатюрную версию "Пакмэна" из наночастиц, который может вылавливать и "съедать" одиночных бактерий, раковые клетки или вирусы и доставлять их ученым, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

"Микророботы, которых раньше создавали наши коллеги, могли исполнять лишь простые задачи – они могут толкать какие-то другие объекты или проникать внутрь них. Теперь мы можем гибко управлять формой роботов и заставлять их трансформироваться, и благодаря этому у нас теперь есть целый набор инструментов для манипуляции объектами и процессами в микромире", — рассказывает Кухи Хан (Koohee Han) из университета Северной Каролины в Роли (США).

Медицинский наноробот доставит молекулы лекарства точно к нужной клетке
© Фото : Campbell Strong, Shawn Douglas, & Gaël McGill
Ученые собрали из ДНК робота-медика, доставляющего лекарства к клеткам

Сегодня в большинстве опытов с наномашинами на базе ДНК используется особый класс методов их сборки, которые в научном сообществе известны под собирательным названием "ДНК-оригами". В этой методике основой для любых деталей биомашин служит длинная одинарная цепочка ДНК, которая сплетается в нужный трехмерный предмет при помощи коротких "шпилек" из нескольких нуклеотидов — кирпичиков ДНК.

За последние годы биохимики сплели десятки различных машин из коротких цепочек ДНК, в том числе щипцы, системы доставки лекарств в определенные клетки организма и даже примитивных роботов-"трансформеров" и простейшие компьютеры. Дальше этого разработка ДНК-оригами не продвинулась по нескольким причинам – сложные структуры из нитей ДНК собирать очень сложно, и еще сложнее ими управлять и менять их структуру.

Робот. Архивное фото
© Fotolia / ktsdesign
Нобелевский лауреат: восстание наномашин нам не грозит

Хан и его коллеги нашли новый способ сборки подобных машин, который заметно упрощает их создание и позволяет им решать массу ранее недоступных задач, используя не нити из ДНК, а полимерные кубики, покрытые с одной или нескольких сторон полосками кобальта. Намагничивая эти полоски, ученые могут заставить кубы склеиваться между собой, отталкиваться друг от друга и собираться в конструкции сложной формы.

"Так как эти наночастицы намагничены и при этом они взаимодействуют между собой, кубы запасают в себе энергию. Они могут соединяться друг с другом в структуры, в которых каждый куб будет смотреть в разные стороны, формируя объекты, похожие, к примеру, на миниатюрного Пакмэна. Его можно заставить открыть или закрыть "рот", отключив магнитное поле и заставив кубики выделить эту энергию", — объясняет Орлин Велев (Orlin Velev), коллега Хана.

Распределение температур на поверхности спутников Сатурна - Мимасе и Тефии
© NASA / JPL-Caltech/GSFC/SWRI
Зонд "Кассини" нашел второго Пакмэна в системе Сатурна

Используя этого "Пакмэна", ученые решили сложную задачу, недоступную для других наноструктур – они научили его плавать, периодически раскрывая и закрывая "рот", и заставили наномашину захватить и удерживать в себе одиночную клетку дрожжей, которую они запустили в раствор с полимерными кубами. Подобным же образом, по словам Велева, эти роботы могут захватывать раковые клетки или бактерии в крови пациента и доставлять их ученым для анализа.

Таких роботов, как отмечают исследователи, можно будет использовать не только в медицинских целях, но и для решения иных научных или практических задач, к примеру, для создания  синтетических мускулов или датчиков, способных измерять плотность различных экзотических жидкостей, а также для сборки других роботов и многих других вещей.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена