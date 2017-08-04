СМИ: в Норвегии нашли дрозда, заледеневшего более четырех тысяч лет назад

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Представитель рода дроздов белобровик, пролежавший во льдах 4,2 тысячи лет, обнаружен в Норвегии, сообщает NRK.

Как пишет издание, белобровик был обнаружен в горах Оппдала. Отмечается, что птица сохранилась в хорошем состоянии. Теперь ученым предстоит исследовать, какая часть внутренних органов животного сохранились без изменений.

"То, что ей (птице — ред.) четыре тысячи лет — абсолютно фантастически. Мы никогда еще не вскрывали и не видели, как птица в возрасте четырех тысяч лет выглядит изнутри", — отметил норвежский исследователь Йорген Росвольд (Jørgen Rosvold).

Ученые предполагают, что птицу в каменном веке могли поймать росомаха или лиса. "Мы знаем, что росомахи используют лед, чтобы хранить еду летом. Так, этого дрозда могла положить в лед росомаха, и только теперь он был снова найден", — добавил Росвольд.