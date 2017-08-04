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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы: на Нептуне возник гигантский ураган размером с Землю

16:1704.08.2017
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© N. Molter/I. De Pater, UC Berkeley & C. Alvarez, W. M. Keck ObservatoryНовый гигантский ураган, возникший на поверхности Нептуна в июле этого годаНовый гигантский ураган, возникший на поверхности Нептуна в июле этого года
© N. Molter/I. De Pater, UC Berkeley & C. Alvarez, W. M. Keck Observatory

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Американские планетологи обнаружили гигантский шторм на поверхности Нептуна, внутрь которого могла бы поместиться почти вся Земля,  существование которого ученые пока не могут объяснить, сообщает пресс-служба университета Калифорнии в Беркли.

"Открытие столь яркого и большого шторма было большой неожиданностью для нас. Обычно, эти регионы планеты являются очень спокойными, и раньше мы видели яркие облака лишь в высоких широтах Нептуна, и поэтому открытие гигантского урагана у экватора планеты стало столь интересным для нас", — рассказывает Нед Молтер (Ned Molter), первооткрыватель урагана из Калифорнии университета в Беркли.

Космический телескоп Хаббл, архивное фото
© NASA
Астрономы случайно увидели скрытную "луну" Нептуна на снимках "Хаббла"

"Визитной карточкой" Юпитера является знаменитое Большое, или великое красное пятно – гигантский ураган-антициклон диаметром в несколько сотен километров, ветра в котором движутся с невероятно высокой скоростью — около 430 километров в час. До относительно недавнего времени подобные структуры считались уникальной чертой первой планеты-гиганта Солнечной системы.

После отправки зондов "Вояджер" в 80 годах прошлого века и их сближения с Нептуном, у ученых начали появляться подозрения, что это не так – снимки с этих межпланетных станций и фотографии, полученные "Хабблом" в 1994 году, указали на то, что схожие ураганы могут или постоянно, или временно существовать на восьмой планете Солнечной системы. Один из таких ураганов получил имя "Большое темное пятно" по аналогии с главным ураганом Юпитера, и недавно астрономы получили новые доказательства того, что он продолжает существовать.

Молтер и его коллега Имке де Патер (Imke de Pater) случайно открыли еще один гигантский ураган на поверхности Нептуна, тестируя инструменты обсерватории Кек на Гавайских островах в конце июня этого года.

Темное пятно на поверхности Нептуна, открытое Хабблом
© Фото : NASA, ESA, M.H. Wong, J. Tollefson (UC Berkeley)
"Хаббл" обнаружил темное пятно на поверхности Нептуна

Наблюдая за Нептуном в предрассветные часы, Молтер заметил, что на его поверхности присутствуют гигантские яркие пятна света, свидетельствующие о появлении мощнейших штормов в его тропических и экваториальных широтах. В последующие дни их яркость только выросла, а границы самого шторма "разбухли" до 9 тысяч километров, что примерно в 1,5 раза больше радиуса Земли и всего в три раза меньше поперечника Нептуна.

Изначально де Патер и Молтер думали, что они повторно обнаружили "Большое темное пятно", однако потом они заметили, что открытые ими пятна света находятся гораздо ближе к экватору, чем находка "Хаббла" и "Вояджеров".

Природа этого урагана пока не ясна. Как считают астрономы из Беркли, длительное время его существования указывает на то, что под пятном света находится гигантская воронка, перекачивающая плотный газ из недр Нептуна в разреженные верхние слои его атмосферы. Попав туда, он охлаждается и превращается в метановые облака, которые удерживает на месте сама воронка, не давая им "убежать" вместе с мощнейшими ветрами, бушующими в атмосфере Нептуна.

Снимок Урана сделанный зондом Вояджер-2 в январе 1986 года
© NASA
Полюса Урана меняются местами каждый день, выяснили астрономы

Проблема заключается в том, что существование подобной воронки невозможно объяснить. Как объясняет де Патер, потоки газа должны не подниматься, а опускаться у экватора Нептуна и других газовых гигантов, и поэтому подобные ураганы не должны здесь возникать. Дальнейшие наблюдения, как надеются ученые, помогут раскрыть эту загадку и понять, как долго просуществует "Большое белое пятно" Нептуна.

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