Астрономы открыли древнейшее семейство астероидов

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Планетологи обнаружили в главном поясе астероидов необычное семейство малых небесных тел, являющихся ровесниками Солнца и состоящими из первичной материи Солнечной системы, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Это древнейшее семейство астероидов во всем главном поясе, оно возникло примерно 4 миллиарда лет назад. В него входит около 100 небесных тел, самым большим из которых является астероид 282 Клоринда, однако мы не исключаем, что к этой семье относятся и другие жители пояса", — рассказывает Марко Делбо (Marco Delbo) из университета Ниццы (Франция), чьи слова приводит издание Space.com

Солнечная система родилась примерно 4,4 миллиарда лет назад вместе с нашим Солнцем. Как считают ученые, Земля и другие три планеты в ее внутренней части родились в результате столкновения каменистых протопланетных тел, которые были полностью лишены воды из-за того, что свет молодого Солнца разрушил или испарил все запасы льда в "теплой" части протопланетного диска, простирающейся фактически до текущей орбиты Юпитера.

По этой причине ученые сегодня наиболее активно дискутируют о двух взаимосвязанных вещах – о том, когда и куда исчезла эта "первичная" вода, и о том, откуда вода впоследствии взялась на Земле, Марсе и, предположительно, Венере. И на тот, и на другой вопрос пока нет однозначных ответов, хотя ученые активно пытаются разрешить их, изучая состав самых холодных и далеких комет и древних метеоритов.

Ответы на все эти вопросы, как обнаружил Делбо, могут скрываться гораздо ближе, в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Он представляет собой набор из нескольких миллионов обломков, возникших в результате столкновения протопланетных тел и последующих "космических ДТП".

Ученые, по словам французского планетолога, достаточно давно пришли к выводу, что астероиды из этого пояса вряд ли помогут нам понять, из чего была "слеплена" Солнечная система. Причина этого проста – они находятся в достаточно "теплой" ее части, где вода и прочие летучие вещества давно должны были испариться с их поверхности и из их недр. Кроме того, миллиарды лет столкновений давно разрушили все крупные фрагменты протопланетных тел, что не позволяет понять, как много их присутствовало в новорожденной Солнечной системе.

Делбо и его коллеги проверили, так ли это на самом деле, построив компьютерную модель юной Солнечной системы и проследив за тем, что происходило с обломками протопланетных тел. Эти расчеты показали, что бесчисленные "космические ДТП" стерли следы происхождения астероидов не совсем полностью. Возраст, размеры и свойства "зародышей" планет оказались скрыты в том, как устроены различные семьи астероидов.

Руководствуясь этой идеей, Делбо и его коллеги провели своеобразную "перепись населения" среди небесных тел в главном поясе астероидов и изучили то, в какие семейства входят его обитатели, и как много больших и малых астероидов содержится в этих космических семьях и на каком расстоянии от Солнца они находятся.

Плодом этих поисков стало открытие ранее неизвестного семейства из примерно сотни крупных и небольших астероидов, относящихся к классу углистых хондритов, состоящих, как сегодня предполагают ученые, из первичной материи Солнечной системы.

Эта семья возникла примерно 3,8-4,2 миллиарда лет назад в результате распада достаточно крупного протопланетного тела диаметром в 35-100 километров. Несколько десятков подобных объектов, как показывают расчеты планетологов, присутствовали на месте будущего пояса астероидов в ранней Солнечной системе. Подобное открытие, по словам Делбо, подтверждает класссические представления о том, что астероиды родились в результате разрушения крупных, а не малых "зародышей" планет, как считают сегодня многие ученые.

Изучение ее членов и поиск других аналогичных семей, как надеются ученые, поможет нам понять, какую роль эти объекты играли в формировании Земли и других планет, и были ли они главными поставщиками воды и других "кирпичиков жизни" нашей планеты.