У сибиряков нашли новый для России вид клещевого риккетсиоза

НОВОСИБИРСК, 4 авг – РИА Новости. Сотрудники лаборатории Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ СО РАН) и Новосибирского госуниверситета обнаружили новый вид клещевого риккетсиоза, ранее не считавшийся патогенным, сообщает в пятницу пресс-служба НГУ.

В вузе пояснили, что при укусе клещи могут передавать человеку возбудители ряда заболеваний, в том числе и внутриклеточных паразитов риккетсий – возбудителей клещевых риккетсиозов. До недавнего времени считалось, что на территории Западной Сибири единственным распространенным клещевым риккетсиозом является сибирский клещевой тиф (Rickettsia sibirica), однако в 2014 году на Алтае был обнаружен дальневосточный клещевой риккетсиоз, а в 2016 году ученые выявили еще один — новый вид.

"Новосибирские ученые в 2016 году провели исследование пациентов, попавших в инфекционную больницу после укусов клещей. В 2017 году результаты исследований легли в основу научной работы. У семи пациентов был выявлен возбудитель клещевого сыпного тифа и у трех пациентов была обнаружена ДНК риккетсий вида Rickettsia raoultii", — говорится в сообщении. Ученые отметили, что этот вид риккетсий широко распространен в клещах в азиатской части России, однако в образцах пациентов на территории России он был выявлен впервые.

"До недавнего времени этот вид считался непатогенным. В 2012 году эти риккетсии были обнаружены у пациентов в Китае. Есть данные о возможной причастности этих риккетсий к заболеваниям у людей в Европе", — сообщают специалисты.

Инженер лаборатории Яна Иголкина отмечает, что вполне возможно, что этот вид клещевого риккетсиоза и раньше существовал на территории Новосибирской области и других регионов страны, однако его не выявляли из-за нетипичных симптомов.

По словам специалиста, риккетсиоз вызванный Rickettsia raoultii протекал мягче чем сибирский клещевой тиф – с небольшим повышением температуры и без сыпи. Все пациенты выздоровели после курса антибиотиков. В последующем для детального изучения клинических проявлений заболевания, его распространения на территории Сибири и более эффективного лечения, пациентов с нетипичной симптоматикой после укусов клещами следует проверять на наличие риккетсиозной инфекции, отмечают ученые.