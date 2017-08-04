"Кровавую" Луну можно будет увидеть по всей России 7 августа

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Частичное затмение Луны можно будет наблюдать на всей территории России 7 августа, сообщает Московский планетарий.

"Частичное затмение Луны, которое можно будет наблюдать на всей территории России 7 августа вечером, пройдет с 20.22 до 22.30 мск. Луна погрузится в земную тень на четверть своего диска", — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что "с 12 на 13 августа нас ждет самый красивый звездопад года". "На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды. По прогнозам ММО (Международной метеорной организации), ожидается до 100 метеоров в час!" — отмечается в сообщении.

Полное затмение Солнца, которое называют Великим американским, состоится 21 августа. Полоса видимости полной фазы затмения пройдет через всю Северную Америку, лишь частные фазы затмения будут видны на Чукотском полуострове.