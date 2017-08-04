Палеонтологи откопали полную "броню" самого неуязвимого динозавра

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Ученые случайно обнаружили на востоке Канады останки нодозавра, самого неуязвимого травоядного динозавра, покрытого костяной броней, изучение структуры которой помогло им доказать, что эти гиганты все же становились жертвами хищников, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

"Этот нодозавр является действительно удивительной находкой, так как нам удалось найти не только все фрагменты его костяной брони, но и получить ее в первозданном трехмерном виде. Благодаря этому теперь мы понимаем, как это животное выглядело во времена мелового периода, не используя ни капли фантазии для его реконструкции. Его можно назвать "Моной Лизой" эры динозавров", — рассказывает Калеб Браун (Caleb Brown) из Королевского палеонтологического музея Тайрела в городе Драмхеллер (Канада).

Живые танки

Этот ящер, получивший имя Borealopelta markmitchelli в честь известного канадского палеонтолога Марка Митчелла, принадлежал к числу так называемых анкилозавров, своеобразных "живых танков" мезозойской эры.

Динозавры из числа анкилозавров были причудливыми существами даже для того разнообразия жизни, которое царило на Земле в юрском и меловом периодах. Они обладали необычной костяной броней, покрывавшей все их тело в виде крупных пластин и шишек, а некоторые представители рода обладали своеобразной костяной палицей на хвосте. Силы ее удара, как показывают расчеты ученых, хватало на то, чтобы свалить тираннозавра и обречь хищника на мучительную смерть.

"Палица" и костяная броня анкилозавров, как считали многие ученые, делали их неуязвимыми для атак тираннозавров и других крупных хищников того времени при достижении определенных размеров и возраста, когда атака на "живой танк" становилась слишком рискованной для плотоядных "королей мезозоя".

Эти представления, по словам Брауна, пошатнулись в 2011 году, когда шахтер по имени Шон Фанк, работавший в битумной шахте Санкор Миллениум на севере провинции Альберта, случайно обнаружил, что его буровая установка натолкнулась на останки крупного динозавра.

Маскировка по-мезозойски

Он сообщил об этой находке Брауну и его коллегам по музею, которые немедленно отправились в шахту и начали работать над извлечением тела ящера, оказавшегося анкилозавром. Когда ученые "вырезали" ящера из горных пород, они поняли, что его останки, непонятным образом попавшие в море примерно 110 миллионов лет назад, великолепно сохранились, что заставило их очень тщательно подойти к их извлечению из пород.

На этот процесс, по оценкам Брауна, его команда потратила около семи тысяч часов, в результате чего "живой танк" был извлечен из окружавших его отложений лишь в прошлом году, когда палеонтологи освободили последние фрагменты его костяной брони и других частей тела.

Эти усилия оправдали себя – благодаря трехмерной форме останков и их высокой сохранности, ученым не только удалось узнать, как выглядели нодозавры на самом деле, но и восстановить их окраску, обнаружив следы пигментов в разных частях окаменелости.

К большому удивлению ученых, нодозавр был окрашен в красно-коричневый, темный цвет сверху и спереди, и в беловато-розовые светлые тона снизу и сзади. По сути, это означает, что этот динозавр был покрыт защитной окраской, помогавшей ему сливаться с окружающей природой и избегать внимания хищников.

Подобное открытие стало большой неожиданностью для ученых, так как ни одно крупное животное сегодня, в том числе и травоядные существа, не обладают подобной чертой – она характерна лишь для небольших млекопитающих, рыб и птиц, которым постоянно угрожают более крупные хищники.

Соответственно, наличие подобной окраски у одного из самых больших и надежно защищенных анкилозавров говорит о том, что эти "живые танки" не были так неуязвимы для атак хищников, как раньше предполагали ученые. По всей видимости, тираннозавры и другие крупнейшие плотоядные гиганты мела научились атаковать и убивать их, секрет чего еще предстоит открыть и изучить, заключают ученые.