Следующая цель зонда New Horizons, скорее всего, является двойной планетой

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Повторный анализ фотографий "тени" карликовой планеты 2014 MU69 показал, что она, скорее всего, является не одиночной, а уникальной двойной планетой, что делает ее более интересной для изучения, сообщает пресс-служба НАСА.

"Это просто какое-то удивительное открытие. Форма 2014 MU69 действительно вызывает огромный интерес у нас, и если эти данные подтвердятся, то это будет означать, что New Horizons изучит первое двойное небесное тело в поясе Койпера, добавив это свершение к его коллекции "первенств". Я и не мог ожидать еще более интересных результатов наблюдений за "тенью" 2014 MU69, и теперь мы ожидаем получить целый урожай научных данных во время сближения с ней", — рассказывает Алан Стерн, руководитель миссии New Horizons.

В октябре и в начале ноября прошлого года, после передачи самых интересных снимков Плутона и его спутников и важных научных данных, зонд New Horizons произвел серию из четырех циклов разгона и маневров, которые позволят ему встретиться в январе 2019 года с койперовским объектом 2014 MU69.

На текущий момент New Horizons преодолел примерно половину пути до 2014 MU69, однако ученые уже сейчас готовятся к "рандеву" зонда с предположительным образцом первичной матери Солнечной системы, изучая его при помощи космических и наземных телескопов.

В июне этого года астрономы попытались впервые проследить за тем, как 2014 MU69 проходит по диску и заслоняет свет далекой звезды. Эти наблюдения привели к неожиданным результатам – астрономам не удалось увидеть "тени" карликовой планеты, из-за чего у них возникли сомнения в том, что она вообще существует.

В конце июля ученым все же удалось увидеть тень 2014 MU69, предварительное изучение которой показало, что она не является роем астероидов, как предполагали некоторые планетологи. Они указали на то, что она является одиночным небесным телом, похожим по форме на очень вытянутый мяч для регби или американского футбола.

Как рассказывает Стерн, первые впечатления были обманчивыми – оказалось, что на самом деле 2014 MU69 представляет собой двойную планету, пару из относительно крупных астероидов. Каждый из них, как отмечают ученые, обладает диаметром примерно в 15-20 километров, что делает их аналогами Деймоса и Фобоса, лун Марса.

С другой стороны, снимки, полученные наземными телескопами во время наблюдений за "тенью" 2014 MU69 не обладают достаточно высоким качеством для того, чтобы однозначно говорить о том, что 2014 MU69 является двойной планетой, а не двумя "слепленными" астероидами, похожими по форме на комету Чурюмова-Герасименко.

Как надеются ученые, последующие наблюдения за прохождением "тени" этой карликовой планеты помогут им понять, чем она на самом деле является до прибытия New Horizons к 2014 MU69 в начале января 2019 года.