Москвичи смогут увидеть "кровавую" луну седьмого августа

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Москвичи смогут понаблюдать за "кровавой" луной 7 августа, в день частичного лунного затмения, сообщается на официальном сайте правительства и мэра столицы.

"В Москве частное лунное затмение будет видно с 20:24 до 22:19. В течение двух часов Луна пройдет через северную часть земной тени, погрузившись в нее на четверть диска. Максимальная фаза затмения произойдет в 21:20… В момент, когда Земля отбрасывает тень на свой спутник, он приобретает красноватый оттенок. Из-за этого такие события еще называют кровавой луной", — говорится в сообщении.

Отмечается, что понаблюдать за затмением можно будет в Московском планетарии с 20:00 и до 23:00. У каждого телескопа будет стоять астроном, который поможет увидеть затмение своими глазами. Кроме того, гостям покажут Сатурн и Юпитер, которые также хорошо видны через телескоп. Мероприятие состоится только при условии ясной погоды.

"Несмотря на то что Луна будет располагаться достаточно низко над горизонтом, небесный спектакль можно будет увидеть и даже заметить изменения цвета части лунного диска на бордово-красный, что обычно происходит при лунных затмениях", — цитирует портал пресс-службу планетария.

Добавляется, что следующее лунное затмение будет полным и произойдет 31 января 2018 года. Его будет видно во всех регионах России, кроме западных и юго-западных районов, где Луна появится вечером только в конце затмения.