В Омске археологи обнаружили захоронение "готового к схватке" воина

НОВОСИБИРСК, 3 авг – РИА Новости. Уникальное захоронение воина с кинжалом и ножом в боевом положении времен перехода от бронзового к железному веку обнаружили археологи в Омске при реставрации исторического здания, сообщается на сайте областного правительства.

Остатки нескольких захоронений, возраст которых оценивается почти в 3 тысячи лет, были найдены в процессе реставрации объекта культурного наследия — здания страхового общества "Саламандра". Пять захоронений являются погребениями с частично или полностью сохранившимися человеческими останками. Уникальной же стала находка могилы древнего воина в боевом снаряжении, что является большой удачей для исследователей, так как многие погребения были повреждены еще при постройке здания в 2012 году и позже при ремонтных работах.

"Мы обнаружили большое количество хорошо сохранившихся предметов: оружия, украшений, других предметов из бронзы. Как можно судить, они относятся к переходному времени от бронзового века к железному. Если говорить об "абсолютных" датах, это 27-29 столетий назад. Идеальное состояние могилы стало для нас приятной неожиданностью", — приводятся в сообщении слова археолога Максима Грачева.

Ученые считают, что обилие и состав обнаруженных предметов говорит о том, что погребен был почитаемый воин, или даже представитель знати. Еще более интересны особенности ритуала погребения: воин похоронен будто бы готовым к схватке — его кисти сжимают кинжал и нож в боевом положении, а рядом лежит топор-кельт.

В областном правительстве отметили, что первые находки на этом месте были сделаны еще в начале прошлого века при строительстве самого здания. Поэтому при начале его реставрации в 2015 году, министерство культуры региона обязательным условием объявило архитектурный надзор за работами.