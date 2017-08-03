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РИА Наука
РИА Наука

Российские ученые нашли следы глобального потепления в тибетских кедрах

11:2903.08.2017
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© Fotolia / mamahoohoobaОзеро Ямджо-Юмцо в ТибетеОзеро Ямджо-Юмцо в Тибете
© Fotolia / mamahoohooba

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Годичные кольца тибетских кедров подсказали российским климатологам, что глобальное потепление начало влиять на работу экосистем этой части Китая уже в начале 1980 годов, сообщает пресс-служба Российского научного фонда.

"Современные способы оценки влияния климата на растительность несовершенны. Спутниковые дистанционные наблюдения охватывают лишь последние 35 лет. Для разрешения противоречий необходим набор наземных данных, который охватывает гораздо более длительный период", – рассказывает Владимир Шишов, климатолог из Сибирского федерального университета в Красноярске.

Работники в поле. Средневековая миниатюра
© Фото : Queen Mary's Psalter/Wikimedia commons
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На роль подобного индикатора, как отмечает Шишов, идеально подходят годичные кольца деревьев, которые росли на одном месте несколько столетий.
Деревья и другие виды растительности очень чутко реагируют на малейшие изменения климатических условий — повышение или понижение температуры, энергии солнечного излучения и других факторов. Все эти события отражаются на форме и толщине годовых колец — слоев древесины в стволе, который формируется за сезон роста. Считается, что темные кольца соответствуют неблагоприятным условиям среды, а светлые — благоприятным.

Благодаря этому древние деревья-долгожители представляют собой очень подробные и точные климатические летописи, изучая которые, ученые не только узнают то, как менялись температуры и уровень осадков, но и выясняют, когда происходили вспышки сверхновых и другие космические катаклизмы, отслеживая уровень редких изотопов в годичных кольцах.

Как расказывает Шишов, его команду интересовало в первую очередь то, как менялась скорость роста деревьев в ответ на повышения и понижения среднегодовых температур, которые были связаны с природными и антропогенными климатическими изменениями.

Кедровые шишки. Архив
© РИА Новости / Фрейдберг
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Тибет, как и многие другие регионы мира, должен стать первой "жертвой" глобального потепления, влияющего на горы и приполярные регионы гораздо сильнее и быстрее, чем на умеренные и тропические широты. По этой причине ученых давно интересовало то, есть ли на Тибете первые следы подобных изменений и если да, когда они появились.

Заручившись поддержкой Китайской академии наук, российские климатологи измерили диаметр годичных колец для нескольких сотен кедров, росших в 20 уголках Тибета в последние 55 лет. Они использовали эти данные для того, чтобы создать виртуальный аналог тибетского леса и измерить то, как менялась скорость роста биомассы с 1960 по 2014 год.

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© Фото : Eric Matson, Australian Institute of Marine Science
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Оказалось, что до 1981 года тибетские кедры начинали расти весной и заканчивали свой рост осенью примерно в одно и то же время, однако после этого ситуация поменялась. Начиная с 1982 года, длина вегетативного периода начала расти, расширяясь как со стороны весны, так и со стороны осени. В целом, кедры начали расти на шесть дней раньше, чем в прошлые исторические эпохи, а сам период их роста был продлен на 10 дней.

В ближайшее время ученые планируют провести аналогичные исследования в других регионах Северного полушария, что поможет российским климатологам составить более полную картину того, как экосистемы планеты реагируют на глобальное потепление.

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