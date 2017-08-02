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РИА Наука
РИА Наука

На МКС доставят скафандр, созданный больными раком детьми

23:3502.08.2017
(обновлено: 23:45 02.08.2017)
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© Фото : Shane Kimbrough/NASAВид на землю с Международной космической станции. Архивное фотоВид на землю с Международной космической станции. Архивное фото
© Фото : Shane Kimbrough/NASA

ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Американский космический грузовик SpaceX Dragon доставит 13 августа на Международную Космическую Станцию (МКС) скафандр "Единство", который был создан больными раком детьми, рассказала РИА Новости астронавт НАСА Николь Стотт.

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
© NASA
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""Единство" будет на борту МКС в течение примерно одного месяца и возвратится в Землю на грузовике обратно", — сообщила она.

Согласно сайту компании, очередной полет грузовика назначен на 13 августа.

Стотт добавила, что скафандр будет продемонстрирован на борту МКС командой станции во время видеоконференции, запланированной пока на 23 августа. Видеомост будет идти между МКС и пунктом управления НАСА в Хьюстоне. Команда МКС ответит на вопросы детей по всему миру, например, России, Соединенных Штатов, Канады, Германии, которые участвовали в создании этого скафандра.

По словам Стотт, цель проекта — привлечь внимание к проблемам лечения педиатрического рака и повысить общую осведомленность на этот счет. А также показать, что победа над тяжелой болезнью, как и полет в космос, являются тяжелым физическим и эмоциональным испытанием, которое можно преодолеть только работая в команде, будь то команда врачей, пациентов и их родственников, или команда экипажа космического корабля.

Данный скафандр – третий у "Арт-проекта "Скафандр". Проект стал результатом сотрудничества между Йеном Сионом — художником и директором международной программы "Искусство в медицине", астронавтом НАСА Николь Стотт и сотрудником международной корпорации Dover Дэвидом Грациоси.

Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото
© Фото : Shane Kimbrough/NASA
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В рамках проекта, призванного продемонстрировать целительную силу искусства, ранее детьми из разных стран мира было создано еще два скафандра, каждый из которых получили символичное имя: "Надежда" и "Мужество".

Первый скафандр "Надежда" был сшит из более 600 отрезков ткани, раскрашенных вручную пациентами, родственниками и персоналом центра MD Anderson. Этот скафандр олицетворяет надежду на выздоровление.

Второй скафандр "Мужество" был создан пациентами MD Anderson, многие из которых находились в изоляции во время процесса лечения. Это скафандр показывает, сколько мужества и воли приходится проявлять, находясь вдали от близких и друзей, наедине с болезнью. В такой же изоляции находятся и астронавты во время космических миссий.

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© Инфографика
Возьмут ли меня в космонавты?

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