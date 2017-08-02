СМИ сообщили о "зомби-вирусе", поразившем насекомых в Британии

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Великобритании распространился бакуловирус — инфекционный агент, который заставляет гусениц ползти на солнечный свет, где они умирают, а позднее "взрываются", заражая других насекомых. Об этом сообщает The Telegraph.

Зомби-вирус поразил гусениц коконопряда дубового, которые обычно прячутся в тени, чтобы их не заметили птицы. Останки насекомых обнаружил специалист из организации Wildlife Trust Крис Миллер, который занимался съемкой бабочек на камеру.

По словам Миллера, происходящее с гусеницами напоминает фильмы ужасов про зомби. Инфекция постепенно растворяет внутренности насекомого и истончает покровы. Больное насекомое выползает на солнце. Даже слабое механическое воздействие может привести к разрыву кожи, после чего выделяется жидкость, которая заражает других членистоногих.

В Wildlife Trust обратились к британцам с просьбой сообщать о насекомых и других живых существах, таких, как улитки, выползающих на солнце, так как они тоже могут быть заражены.