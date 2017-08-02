Генетики нашли потомков жителей Крита и героев мифов Древней Греции

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Герои "Илиады" и прочих мифов Древней Греции, а также остальные представители микенской и минойской цивилизаций были близкими родичами древних жителей Турции и Ирана, а также жителей российских степей Прикаспия, выяснили генетики, опубликовавшие статью в журнале Nature.

"Мы хотели понять, отличались ли минойцы и микенцы на генетическом уровне, приходились ли они друг другу родственниками, кто был их предками, и являются ли современные греки и критяне потомками этих древних цивилизаций", — рассказывает Йоханнес Краузе (Johannes Krause) из университета Тюбингена (Германия).

Под огнями Эллады

Гектор, Ахиллес, Геракл и прочие герои древнегреческих мифов относятся к двум загадочным культурам античности, минойской и микенской, существовавшим на Крите и на материковой Греции примерно 5-3 тысячи лет назад. Эти древние народы бесследно исчезли с лица Земли после вторжения племен дорийцев, в результате чего их культура была почти полностью уничтожена, а история происхождения стала большой загадкой для ученых.

Первые значимые следы минойской культуры были открыты только в начале 20 века, когда британский археолог Артур Эванс открыл "мертвый город" Кносс, предполагаемую столицу древнего Крита. В последующие годы ученые открыли на территории дворцов Кносса следы таинственной цивилизации, сочетавшей в себе как признаки культур Египта и Ливии, так и народов Балкан и Анатолии. Это породило разногласия среди археологов, разделившихся на сторонников "европейской" и "африканской" версий.

Проблем добавляет и то, что письменность древних минойцев так и не была расшифрована, из-за чего ни историки, ни лингвисты не имеют понятия о том, какие народы древнего мира были их ближайшими родичами и где жили предки героев Троянской войны до их миграции в Элладу и на Крит. Поэтому дискуссии о происхождении этих народов идут уже более ста лет и не думают прекращаться.

Краузе, Дэвид Рейч (David Reich) из Гарвардского университета (США) и множество других известных палеогенетиков сделали большой шаг к разрешению всех этих споров, "воскресив" и расшифровав ДНК 19 микенцев и минойцев. Их останки были найдены на территории бывшей Арголиды, где находились сами Микены, острова Саламин, в центральных регионах Крита и в руинах городов-государств на побережье современной малой Азии.

"Каспийский" след

Расшифровав эти древние ДНК, ученые сравнили наборы мелких мутаций в них с тремя сотнями других геномов древних жителей Европы и Малой Азии, а также с ДНК двух тысяч жителей современной Греции и Крита. Это позволило им найти и предков, и потомков древних микенцев и минойцев, и понять, как менялись их популяции с течением времени.

К примеру, Краузе и его коллеги обнаружили, что микенцы и минойцы действительно приходились друг другу родственниками – их предки проникли в будущую Элладу из Анатолии и Ирана примерно в одно и то же время, около четырех тысяч лет назад.

Попав на новую родину, они смешались с местными племенами людей, жившими в Греции со времен неолита, после чего их судьбы разделились. Минойцы, как считают Рейч и его коллеги, вели достаточно изолированный образ жизни и контактировали только с микенцами, благодаря чему их геном почти не менялся. Микенцы, в свою очередь, пережили как минимум один эпизод смешения с пришлыми народами, от которых они унаследовали примерно 13-18% своей ДНК.

На роль этих народов, по словам Краузе, претендуют первые племена индоевропейцев, жившие, как недавно выяснили генетики, в российских и украинских степях у берегов Черного моря и Каспия около 5-6 тысяч лет назад. Другой возможный вариант — вторжение племен охотников-собирателей с севера, а не с востока, как в случае с "каспийской" версией.

Все это, как отмечают ученые, в очередной раз опровергает популярные "культурологические" теории о том, что минойцы и микенцы были родичами народов Древнего Египта и других южных стран, мигрировавшими на Крит и на Пелопоннес морским путем.

Что интересно, ДНК древних жителей Эллады показывает, что фрески дворцов Кносса и рисунки на древнегреческих амфорах не искажают действительность – представители этих цивилизаций действительно обладали светлой кожей, темными волосами и глазами, а также типичными "греческими" чертами лица.

Соответственно, современные греки действительно могут считать себя наследниками первой европейской цивилизации,так как их ДНК, как заключают Рейч, Краузе и их коллеги, содержит в себе следы геномов микенцев и минойцев с небольшой примесью других народов, с которыми греки контактировали после окончания "золотого века" Древней Греции.