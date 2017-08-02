США
2.082 августа20:55МСК
USD60.58+0.74
EUR71.69+0.96
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Генетики нашли потомков жителей Крита и героев мифов Древней Греции

20:0002.08.2017
03340
© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаУченые раскрыли тайну происхождения древнегреческих героев и загадочных минойцевУченые раскрыли тайну происхождения древнегреческих героев и загадочных минойцев
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Герои "Илиады" и прочих мифов Древней Греции, а также остальные представители микенской и минойской цивилизаций были близкими родичами древних жителей Турции и Ирана, а также жителей российских степей Прикаспия, выяснили генетики, опубликовавшие статью в журнале Nature.

"Мы хотели понять, отличались ли минойцы и микенцы на генетическом уровне, приходились ли они друг другу родственниками, кто был их предками, и являются ли современные греки и критяне потомками этих древних цивилизаций", — рассказывает Йоханнес Краузе (Johannes Krause) из университета Тюбингена (Германия).

Генетические следы минойской цивилизации в ДНК современных народов Европы
© Hughey et al.
Генетики открыли европейские корни у минойской цивилизации Крита

Под огнями Эллады

Гектор, Ахиллес, Геракл и прочие герои древнегреческих мифов относятся к двум загадочным культурам античности, минойской и микенской, существовавшим на Крите и на материковой Греции примерно 5-3 тысячи лет назад. Эти древние народы бесследно исчезли с лица Земли после вторжения племен дорийцев, в результате чего их культура была почти полностью уничтожена, а история происхождения стала большой загадкой для ученых.

Первые значимые следы минойской культуры были открыты только в начале 20 века, когда британский археолог Артур Эванс открыл "мертвый город" Кносс, предполагаемую столицу древнего Крита. В последующие годы ученые открыли на территории дворцов Кносса следы таинственной цивилизации, сочетавшей в себе как признаки культур Египта и Ливии, так и народов Балкан и Анатолии. Это породило разногласия среди археологов, разделившихся на сторонников "европейской" и "африканской" версий.

Современный вид вулкана на Санторине
© РИА Новости / Алексей Богдановский
Геологи выяснили, как взрыв супервулкана вызвал "великий потоп" на Крите

Проблем добавляет и то, что письменность древних минойцев так и не была расшифрована, из-за чего ни историки, ни лингвисты не имеют понятия о том, какие народы древнего мира были их ближайшими родичами и где жили предки героев Троянской войны до их миграции в Элладу и на Крит. Поэтому дискуссии о происхождении этих народов идут уже более ста лет и не думают прекращаться.

Краузе, Дэвид Рейч (David Reich) из Гарвардского университета (США) и множество других известных палеогенетиков сделали большой шаг к разрешению всех этих споров, "воскресив" и расшифровав ДНК 19 микенцев и минойцев. Их останки были найдены на территории бывшей Арголиды, где находились сами Микены, острова Саламин, в центральных регионах Крита и в руинах городов-государств на побережье современной малой Азии.

"Каспийский" след

Расшифровав эти древние ДНК, ученые сравнили наборы мелких мутаций в них с тремя сотнями других геномов древних жителей Европы и Малой Азии, а также с ДНК двух тысяч жителей современной Греции и Крита. Это позволило им найти и предков, и потомков древних микенцев и минойцев, и понять, как менялись их популяции с течением времени.

Йоханнес Краузе на лекции в МГУ
© РИА Новости
Генетик рассказал, как Россия стала прародиной индоевропейских языков

К примеру, Краузе и его коллеги обнаружили, что микенцы и минойцы действительно приходились друг другу родственниками – их предки проникли в будущую Элладу из Анатолии и Ирана примерно в одно и то же время, около четырех тысяч лет назад.

Попав на новую родину, они смешались с местными племенами людей, жившими в Греции со времен неолита, после чего их судьбы разделились. Минойцы, как считают Рейч и его коллеги, вели достаточно изолированный образ жизни и контактировали только с микенцами, благодаря чему их геном почти не менялся. Микенцы, в свою очередь, пережили как минимум один эпизод смешения с пришлыми народами, от которых они унаследовали примерно 13-18% своей ДНК.

На роль этих народов, по словам Краузе, претендуют первые племена индоевропейцев, жившие, как недавно выяснили генетики, в российских и украинских степях у берегов Черного моря и Каспия около 5-6 тысяч лет назад. Другой возможный вариант — вторжение племен охотников-собирателей с севера, а не с востока, как в случае с "каспийской" версией.

Руины города Микены в Греции
© Фото : Andreas Trepte
Десять самых значительных археологических находок в мире

Все это, как отмечают ученые, в очередной раз опровергает популярные "культурологические" теории о том, что минойцы и микенцы были родичами народов Древнего Египта и других южных стран, мигрировавшими на Крит и на Пелопоннес морским путем.

Что интересно, ДНК древних жителей Эллады показывает, что фрески дворцов Кносса и рисунки на древнегреческих амфорах не искажают действительность – представители этих цивилизаций действительно обладали светлой кожей, темными волосами и глазами, а также типичными "греческими" чертами лица.

Соответственно, современные греки действительно могут считать себя наследниками первой европейской цивилизации,так как их ДНК, как заключают Рейч, Краузе и их коллеги, содержит в себе следы геномов микенцев и минойцев с небольшой примесью других народов, с которыми греки контактировали после окончания "золотого века" Древней Греции.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена