Набор в отряд российских космонавтов продлили на полтора месяца

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Набор в отряд космонавтов продлили на полтора месяца, следует из информации, опубликованной на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Новый набор в отряд космонавтов стартовал в России 14 марта 2017 года. Изначально заявки планировалось принимать до 14 июля, после чего комиссия должна была отобрать 6-8 человек и объявить о результатах в декабре 2017 года.

"Заявления и документы (копии оригиналов) от претендентов на отбор принимаются до 31 августа 2017 года", — говорится на сайте ЦПК.

Как заявлял начальник Центра подготовки Юрий Лончаков, в прошлом наборе в отряд конкурс составил 38 человек на место. В этот раз руководство ЦПК рассчитывает на конкурс в 2-3 раза выше. Кроме того, сообщалось, что от кандидатов уже поступило более 300 заявок.

В пресс-службе "Роскосмоса", в свою очередь, отмечали, что отобранные космонавты смогут стать первым экипажем нового российского космического корабля "Федерация", будут работать по программе Международной космической станции, а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне.