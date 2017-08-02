Биологи выяснили, как мозг "дирижирует" сжиганием жира

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Биологи открыли необычную цепочку нервных клеток в мозге, заставляющих жировые клетки временно "перепрофилироваться" не на запасание, а на сжигание лишних калорий после плотного обеда, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism.

"Ожирение, по всей видимости, возникает из-за того, что этот "переключатель" заклинивает – он не включается во время приема пищи и не заставляет клетки сжигать калории. В результате этого бурый жир почти никогда не появляется в организме тучных людей и их тело не повышает свое энергопотребление при приеме пищи, благодаря чему их масса начинает быстро расти", — рассказывает Тони Тиганис (Tony Tiganis) из университета Монаша в Виктории (Австралия).

В последние годы ученые активно изучают механизмы, управляющие аппетитом человека и его склонностью к злоупотреблению пищей. Благодаря этим усилиям, биологи открыли множество потенциальных "центров аппетита" и насыщения в мозге людей и животных, а также несколько гормонов и сигнальных молекул, отвечающих за работу чувства насыщения и тягу к жиру и сладкому.

К примеру, два года назад ученые нашли особую группу нервных клеток в гипоталамусе, гормональном центре мозга, степень активности которых определяет то, насколько сытым себя ощущает человек или животное. Подобные открытия, как сегодня надеются медики, помогут нам избавиться не только от ожирения, но и обратных расстройств – анорексии и булимии, при появлении которых люди постоянно недоедают или избегают определенных видов пищи.

Изучая поведение этих нервных клеток в мозге голодных мышей, поедавших порции корма, Тиганис и его коллеги натолкнулись на любопытный феномен – оказалось, что эта часть гипоталамуса управляла не только аппетитом и чувством насыщения, но и работой жировых клеток.

Когда концентрация инсулина в крови мышей повышалась до определенной отметки, эти нейроны начинали вырабатывать особые сигналы, которые заставляли белые жировые клетки, запасающие в себе энергию, превращаться в бурый жир, сжигающий ее. Как правило, подобные клетки активируются в организме человека при снижении температуры окружающей среды и помогают ему выжить, согревая тело и защищая его от переохлаждения.

Оказалось, что они играют ключевую роль и в сжигании лишних калорий при приеме пищи – когда ученые заблокировали сигналы, которые клетки гипоталамуса посылали в жировую ткань, мыши начали быстро толстеть даже на нормальной диете. И наоборот, в мозге тучных мышей, за жизнью которых наблюдали Тиганис и его коллеги, эта часть мозга была гораздо менее активной, чем в голове грызунов с нормальной массой тела.

Дальнейшее изучение этой цепочки нейронов, как надеются ученые, поможет нам понять, как можно управлять ее работой, повышая или понижая ее активность, что позволит создать новые методы борьбы с ожирением и другими нарушениями метаболизма.