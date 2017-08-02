Экологи: люди исчерпали годовой запас ресурсов Земли и начали жить "в долг"

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. День, когда люди полностью исчерпали запас ресурсов Земли на 2017 год и начали жить "в долг" у планеты, наступил в среду, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

"Сегодня, 2 августа, наступил День экологического долга, когда люди полностью исчерпали запас ресурсов планеты на 2017 год. В начале 2000-х годов этот день приходился на октябрь, но с каждым разом он наступает все раньше. В этом году людям необходимо уже 170% ресурсов планеты для обеспечения своих базовых потребностей в продукции сельского и лесного хозяйства, рыболовства и поглощении выбросов CO2", – говорится в сообщении.

По данным WWF России, 20% экологического следа россиян приходится на продукты питания и безалкогольные напитки.

"Производство еды оказывает значительное воздействие на окружающую среду, трансформируя ее. При этом 30% еды во всем мире выбрасывается – а это почти 1,3 миллиарда тонн ежегодно. А 50% земель, пригодных для жизни растений, уже сейчас заняты под сельское хозяйство. Если не изменить пищевые предпочтения людей, уже к 2050 году ситуация может стать критичной. Акция "День экодолга" призвана привлечь внимание к проблеме перепроизводства и нерационального использования продуктов питания", – отметили в фонде.

В День экологического долга WWF России в третий раз проводит в Москве акцию "Счет от планеты Земля" – при совершении покупок в кафе и магазинах, участвующих в акции, покупатели получат чек от имени Земли. В нем будет сказано, что за 7 месяцев люди исчерпали все биологические ресурсы, отведенные нам на год, и оставшиеся 5 месяцев будем брать в долг у будущих поколений. Тема кампании – экологически ответственное производство и потребление продуктов питания.

"Глобальная продовольственная система является одним из главных драйверов трансформации ландшафтов и потери биологического разнообразия в мире. Особенно остро эта проблема стоит в тропических регионах планеты, где под пастбища и плантации сои и пальмового масла ежегодно вырубаются и выжигаются сотни тысяч гектаров девственных лесов и саванн", – заявил главный координатор программы "Зеленая экономика" WWF России Павел Боев.

Дата Дня экологического долга ежегодно определяется научно-исследовательской организацией Глобальная сеть экологического следа (GFN) исходя из статистических данных агентств ООН по потреблению биологических ресурсов и выбросам парниковых газов.