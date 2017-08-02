Гравитационные обсерватории LIGO и VIRGO начали совместные наблюдения

Так художник представил себе черные дыры в 3 миллиардах световых лет от Земли

Так художник представил себе черные дыры в 3 миллиардах световых лет от Земли

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Гравитационные обсерватории LIGO и VIRGO начали первые совместные наблюдения за "гравитационной Вселенной", результаты которых могут позволить ученым впервые локализовать источник этих колебаний пространства-времени, сообщает пресс-служба Национального института ядерной физики Италии.

"Сегодня у нас появилась первая сеть из трех гравитационных детекторов текущего поколения, способная находить источники гравитационных волн. Это огромное достижение для нас, и все лучшее еще впереди – чувствительность и LIGO, и VIRGO вырастет в будущем, что откроет для нас возможность всестороннего изучения Вселенной", — заявил Джованни Лосурдо (Giovanni Losurdo), научный руководитель проекта Advanced VIRGO.

Детектор гравитационных волн LIGO был построен в 2002 году по проектам и планам, которые были разработаны Кипом Торном, Райнером Вайссом и Рональдом Древером в конце 80 годов прошлого века. На первой стадии своей работы, длившейся 8 лет, LIGO не удалось обнаружить "эйнштейновские" колебания пространства-времени, после чего детектор был отключен и последующие 4 года ученые потратили на его обновление и повышение чувствительности.

Эти усилия оправдали себя – в сентябре 2015 года, фактически сразу после включения обновленного LIGO, ученые обнаружили всплеск гравитационных волн, порожденных сливающимися черными дырами общей массой в 53 Солнца. Впоследствии, LIGO зафиксировал еще три всплеска гравитационных волн, только один из которых был официально признан научным сообществом.

Ученые пока не знают, где конкретно были расположены источники этих гравитационных волн — из-за того, что LIGO имеет всего два детектора, им удалось лишь выделить достаточно узкую полосу на ночном небе, где могли находиться эти черные дыры. Внутри нее, несмотря на ее скромные размеры, находятся миллионы галактик, что делает поиски "конечного продукта" этих слияний фактически бесполезным занятием.

Летом этого года свою работу возобновил европейский "кузен" LIGO, гравитационная обсерватория VIRGO, построенная в окрестностях итальянской Пизы в 2003 году. Работа VIRGO была приостановлена в 2011 году, после чего инженерная команда обсерватории провела ее глубокую модернизацию, приблизив ее по чувствительности к текущему уровню LIGO.

Все проверки детекторов VIRGO были завершены к 1 августа этого года, и теперь обсерватория приступила к совместным наблюдениям с двумя детекторами LIGO. Ее чувствительность несколько ниже, чем у американского гравитационного телескопа, однако получаемые ей данные позволяют решить две важнейших научных задачи – повысить качество и достоверность сигнала, получаемого LIGO, и определить "трехмерное" положение источников гравитационных волн.

Эти совместные наблюдения будут вестись примерно месяц, до конца августа, когда работа LIGO будет остановлена для очередного обновления его детекторов. Ученые ожидают, что за это время они успеют создать эффективные каналы для обмена информацией и приспособят детекторы к совместной работе.

Следующий цикл совместных наблюдений начнется примерно через год, осенью 2018 года, когда и LIGO, и VIRGO одновременно выйдут из "отпуска" с заметно более высокой чувствительностью, которая поможет им не только отслеживать слияния черных дыр, но и других объектов, порождающих гравитационные волны.