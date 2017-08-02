Археологи нашли на юго-востоке Франции "миниатюрные Помпеи"

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Древнеримский квартал, получивший название "Помпеи в миниатюре", обнаружен археологами на юго-востоке Франции, сообщает радиостанция France Info.
По словам руководителя раскопок Бенжамина Клемена, речь идет об "уникальной находке", поскольку древний квартал отлично сохранился. Археолог считает, что причиной тому — череда пожаров, которые вынудили жителей, спасавшихся от пламени, оставить все свои вещи на местах.
"Торговая площадь полностью выгорела. Поэтому мы находим в магазинах все вещи, которые были у ремесленников и которые они оставили на месте, когда спасались от пламени", — рассказал Клемен.
Как сообщает газета Express, раскопки продолжатся вплоть до декабря.