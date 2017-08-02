Археологи нашли на юго-востоке Франции "миниатюрные Помпеи"

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Древнеримский квартал, получивший название "Помпеи в миниатюре", обнаружен археологами на юго-востоке Франции, сообщает радиостанция France Info.

По данным радиостанции, древний квартал возрастом около двух тысяч лет с рыночной площадью, мозаиками и домами аристократов был обнаружен на одной из стройплощадок недалеко от коммуны Вьен. Общая площадь, на которой проводятся раскопки, превышает 5 тысяч квадратных метров. На месте работают более 20 человек.

По словам руководителя раскопок Бенжамина Клемена, речь идет об "уникальной находке", поскольку древний квартал отлично сохранился. Археолог считает, что причиной тому — череда пожаров, которые вынудили жителей, спасавшихся от пламени, оставить все свои вещи на местах.

"Торговая площадь полностью выгорела. Поэтому мы находим в магазинах все вещи, которые были у ремесленников и которые они оставили на месте, когда спасались от пламени", — рассказал Клемен.

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"Еще есть жилища, аристократические дома, очень хорошо сохранившиеся, где обнаружили более 19 мозаик, которые нам позволяют лучше понять образ жизни Вьен две тысячи лет назад", — добавил археолог. "На самом деле мы находимся в миниатюрных Помпеях Вьены", — заключил Клемен.

Как сообщает газета Express, раскопки продолжатся вплоть до декабря.