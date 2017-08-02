МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Умеренное употребление алкоголя оказалось связано с пониженным риском заполучить старческую деменцию и болезнь Альцгеймера для людей европейского происхождения, говорится в статье, опубликованной в Journal of Alzheimer's Disease.

"Наше исследование уникально тем, что мы проследили за изменениями в остроте ума и памяти у пожилых мужчин и женщин и обнаружили, что умеренное употребление алкоголя связано не только с долгой жизнью, но и с более высокими шансами остаться в ясном уме в преклонные годы", — рассказывает Линда Макэвой (Linda McEvoy) из университета Калифорнии в Сан-Диего (США).

В последние годы ученые все чаще спорят о том, является ли алкоголь опасным для здоровья человека в любых количествах, или же его умеренное употребление может вести к благоприятным последствиям. За последние три года сразу несколько групп биологов находили признаки того, что вино и многие другие легкие спиртные напитки снижают вероятность заполучить инфаркт или диабет, а другие ученые, наоборот, заявляли о том, что алкоголь не связан с повышенной продолжительностью жизни, как заявляли представители первой группы исследователей.

Макэвой и ее коллеги нашли новые аргументы в пользу того, что умеренное употребление спиртного может помогать организму, а не разрушать его, наблюдая за здоровьем 1,4 тысячи пожилых американцев на протяжении 25 лет, начиная с 1984 года и заканчивая 2009 годом.

Многие из участников этих наблюдений дожили до возраста в 85 лет, когда многие пожилые люди становятся жертвами болезни Альцгеймера и других форм старческой деменции, что позволило ученым оценить, как сильно на ее развитие влияет употребление спиртного.

Как показали эти наблюдения, употребление относительно небольшого количества спиртного, около 100-150 миллилитров вина или бокал пива в день, оказалось связано с заметным снижением риска заполучить эти проблемы с работой мозга. Пожилые американцы, выпивавшие подобные количества алкоголя, примерно в 2-3 раза реже страдали от болезни Альцгеймера, и жили в среднем дольше, чем типичный житель США.

Как подчеркивают ученые, наличие подобной связи между алкоголем и высокой стойкостью мозга к дряхлению не обязательно говорит о том, что спиртное защищает нервные клетки от болезни Альцгеймера. Вполне возможно, что подобная взаимосвязь возникла из-за того, что Макэвой и ее коллеги проводили исследование в одном из самых зажиточных районов Калифорнии, где нет проблем с преступностью, доступом к медицине и "эпидемий" наркомании и других вредных привычек.

"Наши выводы не говорят о том, что нужно начать постоянно пить спиртное. У многих людей есть и другие проблемы со здоровьем, которые только усугубляются алкоголем, и многие просто не могут ограничить себя одним бокалом напитка в день. Таким людям вино и пиво будут не помогать, а вредить", — заключает Эрин Ричард (Erin Richard), коллега Макэвой.