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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, как выглядел первый цветок Земли

19:2601.08.2017
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© Hervé Sauquet & Jürg Schönenberger Реконструкция облика первого цветка на ЗемлеРеконструкция облика первого цветка на Земле
© Hervé Sauquet & Jürg Schönenberger

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Биологи проанализировали историю эволюции цветочных растений и выяснили, что первые цветы Земли были больше всего похожи на белые лилии и триллиумы по своей форме и раскраске, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Традиционно считается, что первые цветковые растения, появившиеся на Земле в меловом периоде, около 150 миллионов лет назад, произвели революцию в мире флоры и растительноядных существ. Их главным оружием в конкурентной борьбе с папоротниками и прочими голосеменными растениями стало то, что они заручились поддержкой новых союзников — насекомых и других опылителей.

Так художник представил себе насекомое, опыляющее голосеменное растение
© Фото : Enrique Peñalver
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Опыление цветков при помощи насекомых в обмен на порции нектара и прочей пищи помогло современным растениям быстро вытеснить саговники, папоротники и другие голосеменные растения, опиравшиеся на ветер в опылении и разносе своих семян. Их сверхбыстрое распространение в середине и конце мелового периода, как считают сегодня некоторые ученые, могло даже послужить причиной или ускорить вымирание динозавров, не способных есть жесткие листья и ветви цветковых растений.

Юрг Шёненбергер (Juerg Schoenenberger) из университета Вены (Австрия) и его коллеги выяснили, как выглядели эти первые цветковые растения, сравнив между собой сотни цветков их современных потомков и выделив среди них те черты, которые встречаются чаще всего и при этом почти не изменились со времен эры динозавров.

Результатом всех этих расчетов и сравнений стал виртуальный цветок, который, как считают исследователи, очень похож на те цветы, которые впервые расцвели на поверхности Земли примерно 100 миллионов лет назад. По своему внешнему виду он похож на многие современные растения, но имеет несколько уникальных черт, отличающих его от всех существующих сегодня цветов.

Фрагмент янтаря, в котором ученые обнаружили споры и фрагменты спорыньи
© Фото : Photo courtesy of Oregon State University
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В частности, эти цветы обладали пятью пестиками, закрученными в завитки, десятью тычинками, а также несколькими наборами лепестков и чашелистиков, которые были объединены в "тройки" и окрашены в белый цвет. Похожую структуру имеют сегодня цветы лилий и трилий, за исключением того, что у них не пять, а три пестика и шесть тычинок.

Другой интересной чертой этого растения является то, что оно было двудомным, подобно облепихе и некоторым другим современным представителям флоры, имеющим "мужские" и "женские" кусты. Сегодня число таких растений является относительно небольшим – на их долю приходится всего 4-6% от общего числа видов флоры, однако в прошлом, как считают ученые, они могли доминировать на Земле.

Фоторобот предполагаемого предка всех плацентарных млекопитающих, существующих сегодня на Земле
© Carl Buell
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Дальнейшее изучение и уточнение облика этого цветка, как надеются ученые, поможет им прояснить некоторые спорные моменты эволюции растений и понять, какую роль они сыграли в вымирании динозавров, эволюции млекопитающих и других форм жизни на Земле.

К примеру, сходство древних цветов с лилиями стало некоторой неожиданностью для биологов, так как ботаники раньше считали, что первые цветы были похожи на амбореллу, примитивное растение с невзрачными цветами из Новой Каледонии, а не на яркие лилии. Это может означать, как заключают Шёненбергер и его коллеги, что эволюция цветковых растений могла идти совершенно разными путями фактически с момента их появления на Земле.

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