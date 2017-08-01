США
1.081 августа19:09МСК
USD59.85-0.22
EUR70.73+0.27
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ядро Солнца вращается аномально быстро, выяснили ученые

18:4701.08.2017
(обновлено: 18:51 01.08.2017)
07422
© NASAВыброс корональной массы на СолнцеВыброс корональной массы на Солнце
© NASA

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Ядро и внутренние слои Солнца вращаются примерно в четыре раза быстрее, чем его поверхность, что противоречит всем общепринятым представлениям об его устройстве, заявляют астрономы в статье, опубликованной в журнале  Astronomy & Astrophysics.

"Самое правдоподобное объяснение этой загадки – ядро Солнца вращается быстрее его внешних слоев благодаря энергии, накопленной им 4,6 миллиарда лет назад, когда светило только начало формироваться. Это большой сюрприз для нас, и нам крайне интересно думать о том, что мы открыли первые реальные следы того, как выглядело Солнце в момент своего рождения", — рассказывает Роджер Ульрих (Roger Ulrich) из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).

Звезда Бетельгейзе и пылевая стена перед ней
© ESA/Herschel/PACS/L. Decin et al
Бетельгейзе могла "съесть" звезду размером с Солнце

Скорость вращения звезд вокруг своей оси является одним из самых важных их свойств для астрономов, так как она позволяет вычислить возраст светила, уточнить его тип, понять, как часто внутри него происходят "звездотрясения" и выяснить, есть ли у него спутники. Как правило, молодые звезды вращаются быстрее, чем пожилые светила, чем пользуются ученые при поиске "двойников" Солнца и новорожденных звезд.

Наблюдения последних 40-50 лет, как рассказывает Ульрих, показывали, что недра Солнца должны вращаться вокруг его оси с той же скоростью, что и внешние слои, на базе чего строились многие другие представления о поведении и структуре остальных звезд. Проверить эти гипотезы было невероятно сложно, так как следы вращения недр светила, так называемые гидродинамические гравитационные волны, невозможно увидеть на его поверхности, так как до туда они не доходят.

Ульрих и его коллеги смогли проследить за их движением через недра Солнца, наблюдая за другим типом волн, сейсмическими колебаниями, которые возникают в глубинных слоях светила во время "солнцетрясений". За ними ученые следят уже несколько десятилетий при помощи зондов SDO, SOHO и ряда других космических обсерваторий, но эти колебания сами по себе они не хранят в себе информации  об устройстве ядра и самых глубоких слоев недр светила.

Так художник представил себе редчайшую двойную звезду в туманности Тарантула
© Фото : ESO/L. Calçada
Астрономы нашли две "поцеловавшиеся" перед гибелью гигантские звезды

Авторы статьи предположили, что сейсмические волны могут взаимодействовать с их гравитационными "кузинами", если они движутся в сторону ядра Солнца и затем возвращаются назад. Эти взаимодействия, в свою очередь, должны отражаться в том, как меняется их структура с течением времени.

Подобные идеи, как отмечают астрофизики, возникали у их коллег и раньше, однако их проверка была фактически невозможной из-за того, что гравитационные волны в недрах Солнца являются очень медленными – одно их колебание может занимать от нескольких дней до нескольких месяцев. Поэтому ученые и не пытались искать их следы в том,  как меняются более быстрые сейсмические волны.

Ззонд SOHO непрерывно следит за недрами Солнца более 16 лет, что позволило Ульриху и его команде приступить к поиску подобных всплесков в архивных данных, анализируя их при помощи суперкомпьютеров.

Самая быстро вращающаяся звезда VFTS 102 глазами художника
© Фото : ESO
Астрономы нашли в Магеллановом облаке самую быстро вращающуюся звезду

Этот анализ раскрыл крайне интересную вещь, в которую астрономы изначально не поверили – оказалось, что частота гравитационных волн в ядре Солнца не совпала с той, которая была характерна для его внешних слоев. Как показали расчеты ученых, ядро светила должно вращаться примерно в четыре раза быстрее, чем его внешние слои, и совершать один оборот вокруг оси за неделю, а не 28-30 дней, как поверхность Солнца.

Почему так происходит, пока не понятно, однако Ульрих и его коллеги считают, что вращение внешних слоев Солнца тормозится солнечным ветром, который постоянно выбрасывается с его поверхности. Кроме того, их вращение может замедляться солнечными пятнами и прочими магнитными структурами в приповерхностных слоях светила.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена