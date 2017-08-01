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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: поцелуй не приведет к заражению вирусом Зика

18:1601.08.2017
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© AP Photo / LM OteroКомары переносчики вируса ЗикаКомары переносчики вируса Зика
© AP Photo / LM Otero

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Вирус Зика не передается при поцелуях, касании кожи или пользовании общими столовыми приборами и другими предметами быта, что должно облегчить борьбу с этим патогеном, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Если бы он передавался подобным образом, то нас бы ожидала большая эпидемия вторичных заражений вирусом Зика в США и в ряде других стран. Как показывают текущие клинические наблюдения, вирус распространяется по Соединенным Штатам исключительно вместе с москитами", — рассказывает Том Фридрих (Tom Friedrich) из университета Висконсина в Мэдисоне (США).

Комары и личинки переносчики вируса Зика. Архивное фото
© AP Photo / Moises Castillo
Ученые раскрыли странные обстоятельства смерти жертвы вируса Зика в США

Лихорадка Зика распространяется москитами Aedes aegypti, и заражение ей приводит к развитию симптомов, похожих на горячку, чесотку и боль в суставах. По статистике ВОЗ, примерно четыре из пяти заразившихся взрослых людей не испытывают серьезных недомоганий, и в целом эта инфекция редко приводит к смерти больного, однако заражение беременной женщины приводит к развитию микроцефалии у плода и даже его смерти.

Два года назад данный вирус начал стремительно распространяться по Латинской Америке, быстро охватив все страны региона, начиная с Мексики и заканчивая Аргентиной. В прошлом году ученые зафиксировали первые случаи заражения жителей южных регионов США вирусом Зика, а две недели назад власти Техаса объявили о появлении комаров-носителей вируса на территории штата.

Распространение эпидемии лихорадки Зика далеко на север, куда Aedes aegypti попадают достаточно редко, заставило многих ученых сомневаться в том, что комары являются единственными разносчиками инфекции. Сомнения только усилились в октябре прошлого года после того, как ученые раскрыли странную историю смерти одной из первых жертв вируса Зика в США, чей вирус мог передаться родственнику через пот или слезы.

Комары и личинки переносчики вируса Зика. Архивное фото
© AP Photo / Moises Castillo
В США выявлен первый случай передачи вируса Зика половым путем

Дело в том, что вирус Зика исчезает из разных частей тела с неодинаковой скоростью – он достаточно быстро вымывается из крови и слюны человека, пропадая примерно через две недели после завершения острой стадии инфекции, но он продолжает оставаться внутри молочных желез женщин и семенников мужчин на протяжении нескольких месяцев. За последние два года уже происходили случаи передачи вируса Зика половым путем, и поэтому некоторые ученые опасались, что он также может передаваться вместе со слюной и кожными выделениями.

Фридрих и его коллеги проверили, так ли это, попытавшись заразить нескольких макак-резусов лихорадкой Зика, используя образцы слюны приматов и концентрированный раствор вируса. Они нанесли слюну или вирус на поверхность глаз и ноздрей обезьян и проследили за тем, проникнет ли он внутрь их тела или нет.

Ребенок, больной микроцефалией в городе Ресифе, Бразилия. 9 февраля 2016
© REUTERS / Nacho Doce
Вирус Зика распространяется через глаза и слезы, выяснили ученые

Как показали эти опыты, все обезьяны, которых ученые пытались заразить при помощи слюны, не заполучили вирус и остались здоровыми. С другой стороны, все остальные макаки, в чей организм ученые вводили гораздо большие концентрации вируса, были успешно заражены лихорадкой Зика.

Это показывает, что поцелуи, касания и прочие неполовые контакты между людьми не должны приводить к передаче вируса. Соответственно, случай с пожилым человеком из Юты был аномалией, а не признаком того, что вирус Зика может передаваться контактным путем.

"Случай с пациентом из Солт-Лейк-Сити был действительно исключительным – в его крови содержалось на несколько порядков больше вируса, чем в организме других пациентов. Конечно, в теории мы не можем исключить возможность передачи вируса вместе со слюной, но это потребует гигантской концентрации количества вируса в ней, который просто отсутствует в организме фактически всех больных", — заключает Фридрих.

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