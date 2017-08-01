Сибирские ученые создали перспективный вариант вакцины против рака

НОВОСИБИРСК, 1 авг — РИА Новости. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБиФМ СО РАН) создали перспективный для дальнейшей работы вариант вакцины против раковых заболеваний на основе клеток, активирующих противоопухолевый ответ иммунной системы, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Газета отмечает, что препарат создается на основе дендритных клеток, которые имеют костномозговое происхождение и являются антигенпрезентирующими. Они поглощают опухолевый антиген, обрабатывают его внутри себя и представляют его Т-лимфоцитам (клеткам иммунной системы), активируя имунный ответ. Таким образом Т-лимфоциты начинают отличать клетки собственного организма от зараженных, опухолевых или чужеродных. Такая стратегия создания противоопухолевых вакцин называется иммунотерапией.

"Стандартные методы против опухолевых заболеваний, такие как химио- или лучевая терапия, обладают множеством негативных эффектов, например, ненаправленностью действия, из-за которой погибают здоровые ткани. Иммунотерапия же не имеет сильных побочных эффектов, запускает собственные ресурсы организма для борьбы с опухолью и обладает специфичностью", — приводяит издание слова научного сотрудника ИХБФМ СО РАН Олега Маркова.

Схема получения вакцины состоит в следующем: у пациента забирают периферическую кровь, из которой получают незрелые дендритные клетки, нагружают их различными опухолевыми антигенами, стимулируют созревание дендритных клеток, а потом вводят обратно в организм. Пока остается не решенной проблема эффективной доставки антигенов в дендритные клетки.

Ученые ИХБФМ СО РАН работают над этой задачей и синтезировали липосомы, которые доставляют нуклеиновые кислоты, кодирующие опухолевые антигены, направленно в дендритные клетки. "Созданная по этому принципу вакцина была проверена на мышах: ее использование привело к тому, что количество метастаз меланомы у мышей снизилось в 5-6 раз относительно контрольной группы", — отмечается в материале.