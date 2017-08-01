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РИА Наука
РИА Наука

Россия намерена запустить производство бионических глаз

13:2501.08.2017
(обновлено: 13:43 01.08.2017)
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© Fotolia / MaxsimГлаз человека. Архивное фотоГлаз человека. Архивное фото
© Fotolia / Maxsim

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Система бионического глаза пока закупается за рубежом, однако у России есть планы наладить собственное производство, заявила во вторник замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Профессор Христо Тахчиди, руководивший операцией по имплантации бионической сетчатки
© РИА Новости
Хирург: бионические глаза помогут нам раскрыть тайну работы зрения
Слепоглухому пациенту 30 июня впервые в России пересадили бионический глаз — искусственную зрительную систему. Цели операции – восстановление зрения, внедрение в России нового хирургического метода лечения слепоты и разработка новых методов реабилитации.

"Конечно, глаз будет бионический закупаться за рубежом, он очень дорогой. И нам нужно делать свое производство, и уже такие наметки… в нашей России уже есть", — сказала Яковлева.

Как рассказал президент благотворительного фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" Дмитрий Поликанов, первая операция по внедрению бионического глаза стоила около десяти миллионов рублей. По его словам, в некоторых странах начали делать подобные операции по страховке, там стоимость начинает падать за счет появления конкуренции.

Кибер-глаза Argus II
© Фото : Second Sight Medical Products, Inc.
Медики успешно завершили клинические испытания "кибер-глаза" Argus II
"Самое главное — это не стоимость даже операции… 140 тысяч долларов нам обошлось… Стоимость операции мы хоть сейчас в ОМС включим, а самое главное — стоимость бионического глаза и это надо решать", — пояснила, в свою очередь, Яковлева, отметив, что сама операция стоит около 150 тысяч рублей.

Она также добавила, что на сегодняшний день речь идет об операциях для тех, кто изначально был зрячим, но затем по тем или иным причинам потерял возможность видеть, однако в дальнейшем подобные манипуляции можно будет применять и к слепым от рождения.

Она также рассказала, что России предстоит клиническая апробация технологии, которая займет от года до трех лет, затем операция будет включена в перечень высокотехнологичной медпомощи. "Хотя бы десять операций мы должны сделать", — отметила она.

Сотрудники ФМБА проводят операцию. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Ученые из России впервые пересадили киберсетчатку в глаз человека
"Заявка такая уже составлена на эту клиническую апробацию, и обсчитаны клинические протоколы, с которыми эти операции будут проводиться на базе центра отоларингологии. И затем, когда подтверждение уже произойдет медико-экономической эффективности, эта операция будет включена в перечень видов медицины высоких технологий… и эти операции будут делаться за счёт государства нашим пациентам", — добавила Яковлева.

Поликанов отметил, что следующая операция в России может состояться уже осенью.

© Fotolia / DragonImagesОфтальмолог и пациент перед операцией
© Fotolia / DragonImages
Офтальмолог и пациент перед операцией
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РИА Наука
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Акинару ORDAvladimirvlasov2014
vladimirvlasov2014, Не нравится в России... Езжайте в европу.. Вон украина уже европа))
14:01
01.08.2017
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F1_
дай-то боги, чтобы нигде по дороге это намерение не затормозилось, и оно превратилось в быль.
14:04
01.08.2017
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