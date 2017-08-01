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РИА Наука
РИА Наука

Финские ученые научились создавать белковую пищу из воздуха

13:0701.08.2017
(обновлено: 13:32 01.08.2017)
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© Фото : Lappeenrannan teknillinen yliopistoСинтетические белки, изготовленные учеными из воздухаСинтетические белки, изготовленные учеными из воздуха
© Фото : Lappeenrannan teknillinen yliopisto

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Финские ученые создали устройство, которое превращает воду и углекислоту из воздуха в съедобные белковые гранулы и, как считают разработчики, поможет решить проблему голода на Земле, сообщает интернет-издание qz.com.

"С практической точки зрения, все, что нужно для производства этой белковой еды, содержится в воздухе. В будущем, приборы на базе нашей технологии можно будет установить в пустынях или в других уголках Земли, чьим жителям угрожает голод. Кроме того, подобные установки можно разместить дома и использовать их по мере необходимости", — рассказывает Юха-Пекка Питканен (Juha-Pekka Pitkanen) из технологического университета Лаппеэнранта (Финляндия).

Ученые изучают структуру катализатора, превращающего СО2 в спирт
© Фото : ORNL
Ученые создали наноматериал, вырабатывающий спирт из воздуха

В последние годы ученые активно пытаются найти способ превращения атмосферного СО2 в биотопливо и другие полезные вещества. К примеру, в июле прошлого года физики из Чикаго создали солнечную батарею, которая напрямую использует энергию света для расщепления СО2 и производства угарного газа и водорода, а в октябре их коллеги из Национальной лаборатории в Оак-Ридж создали катализатор, преобразующий углекислоту в обычный спирт.

Питканен и его коллеги придумали, как можно создать устройство, превращающее воздух в гораздо более сложные органические соединения — молекулы белков и сахаров. Для этого ученые пошли на хитрость — они "поручили" эту задачу микробам, способным поглощать СО2 и превращать его в компоненты своих собственных клеток.

© Фото : Lappeenrannan teknillinen yliopistoМашина по производству "сьедобных" белков
© Фото : Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Машина по производству "сьедобных" белков

Когда микробов становится достаточно много, ученые пропускают ток через питательную среду, в результате чего бактерии погибают, а их останки разлагаются на индивидуальные молекулы сахаров и белков. Соответственно, если получившийся раствор высушить, то возникнет набор гранул, богатых белками и углеводами.

Водогенератор, созданный в MIT и университете Беркли
© Фото : MIT photo from laboratory of Evelyn Wang
Физики создали прибор, извлекающий воду из сухого воздуха

Главной проблемой этой системы пока остается то, что она работает достаточно неторопливо — один грамм белка она производит на протяжении примерно двух недель. Сейчас Питканен работают над ускорением этого процесса и созданием более крупных версий биореактора, которые могли бы вырабатывать по несколько килограммов белка каждый день.

"По сравнению с традиционным сельским хозяйством, этот метод производства еды не требует особой почвы и других условий, необходимых для выращивания агрикультур. Мы можем производить эти белки в абсолютно автоматическом режиме и для их выращивания не требуются пестициды или токсичные удобрения. Все это помогает избегать загрязнения окружающей среды и выделения парниковых газов в атмосферу", — заключает Йеро Ахола (Jero Ahola), коллега Питканена.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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svarka.stali
Эка невидаль, в РФ олигархи научились превращать прибыль в убыток, доходы в расходы, кредиты в безвозмездную помощь, бюджет в кошелёк.
13:53
01.08.2017
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