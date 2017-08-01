Археологи нашли в Камбодже древнюю двухметровую статую

БАНГКОК, 1 авг – РИА Новости. Камбоджийские и сингапурские археологи, работающие в районе древней столицы Кхмерской империи Ангкор в нынешней камбоджийской провинции Сиемриеп, в субботу извлекли из-под 40-сантиметрового слоя земли двухметровую статую великана-охранника, стоявшую 800-лет назад у ворот ангкорской больницы, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Cambodia Daily.

Статуя, по предварительным оценкам относящаяся к XII веку, стала первым крупным предметом, найденным в Ангкоре за 6 лет. В 2011 году неподалеку от места субботней находки были обнаружены две большие статуи Будды, относящиеся к более позднему времени.

Статую нашли в новом раскопе, заложенном в пятницу у северных ворот города Ангкор Тхом, построенного в правление ангкорского императора Джаявармана VII, сделавшего этот город своей столицей. Правление Джаявармана VII известно историкам, как время масштабных социальных программ. В том числе, именно по приказу этого монарха в стране, включавшей в то время территорию нынешней Камбоджи и значительные участки современных Лаоса и Таиланда, были построены 102 больницы. Господствующей религией в то время в Ангкоре был индуизм, и поэтому большинство найденных каменных изваяний того периода изображают индуистские божества.

Найденная статуя демона-охранника отличается искусной резьбой по камню и представляет огромную историческую ценность, даже несмотря на то, что у нее отсутствуют части ног и рук, сообщает газета со ссылкой на специалистов "Управления Апсара", государственного органа, подчиненного министерству культуры Камбоджи. Управление отвечает за археологические работы на территории "Исторического парка Ангкор", гигантского по площади района провинции Сиемриеп, на территории которого с IX по XV век находились одна за другой несколько столиц древнекхмерской империи.

Cambodia Daily пишет, что в работе на новом раскопе у северных ворот Ангкор-Тхома участвуют, помимо специалистов "Управления Апсара" и сингапурского Института исследования Юго-Восточной Азии, еще и студенты-археологи из азиатских стран, Европы и США.

Крупные находки на территории парка – большая редкость, так как многие вырезанные из камня статуи и барельефы были расхищены из храма Ангкор Ват и города Ангкор Тхом в период с конца XIX века по первое десятилетие XXI века: в период французской колонизации и в период относительно недавних войн и потрясений, особенно в период правления "Красных кхмеров" в 1975 – 1979 годах, когда охрана исторических памятников не была приоритетом для камбоджийских властей. В настоящее время многие артефакты Ангкора, оказавшиеся в музеях стран Европы и США, возвращаются в Камбоджу.

Камбоджийские и иностранные археологи, работающие в Ангкоре, тем не менее, уверены, что в ближайшем будущем их ждут удивительные и многочисленные открытия, так как большая часть "парка Ангкор" еще только очищается от джунглей, и именно в этой вновь очищенной части будут заложены новые раскопы в последующие годы. Аэрофотосъемкой было подтверждено, что джунгли на нерасчищенных участках скрывают еще один, пока совершенно неизвестный, город эпохи Ангкор.