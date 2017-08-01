Археологи нашли в Камбодже древнюю двухметровую статую

БАНГКОК, 1 авг – РИА Новости. Камбоджийские и сингапурские археологи, работающие в районе древней столицы Кхмерской империи Ангкор в нынешней камбоджийской провинции Сиемриеп, в субботу извлекли из-под 40-сантиметрового слоя земли двухметровую статую великана-охранника, стоявшую 800-лет назад у ворот ангкорской больницы, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Cambodia Daily.
Статую нашли в новом раскопе, заложенном в пятницу у северных ворот города Ангкор Тхом, построенного в правление ангкорского императора Джаявармана VII, сделавшего этот город своей столицей. Правление Джаявармана VII известно историкам, как время масштабных социальных программ. В том числе, именно по приказу этого монарха в стране, включавшей в то время территорию нынешней Камбоджи и значительные участки современных Лаоса и Таиланда, были построены 102 больницы. Господствующей религией в то время в Ангкоре был индуизм, и поэтому большинство найденных каменных изваяний того периода изображают индуистские божества.
Cambodia Daily пишет, что в работе на новом раскопе у северных ворот Ангкор-Тхома участвуют, помимо специалистов "Управления Апсара" и сингапурского Института исследования Юго-Восточной Азии, еще и студенты-археологи из азиатских стран, Европы и США.
Камбоджийские и иностранные археологи, работающие в Ангкоре, тем не менее, уверены, что в ближайшем будущем их ждут удивительные и многочисленные открытия, так как большая часть "парка Ангкор" еще только очищается от джунглей, и именно в этой вновь очищенной части будут заложены новые раскопы в последующие годы. Аэрофотосъемкой было подтверждено, что джунгли на нерасчищенных участках скрывают еще один, пока совершенно неизвестный, город эпохи Ангкор.