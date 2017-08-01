Натуралисты нашли в Бразилии уникальную "двуглавую" летучую мышь

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Бразильские натуралисты рассказали об открытии редчайшей "двуглавой" летучей мыши, третьей находке такого рода в истории науки, изучение которой поможет ученым понять, как возникают подобные нарушения развития, сообщает интернет-издание LiveScience.

"Я был абсолютно поражен этой находкой. Я повидал большое число летучих мышей в моей карьере, часть из которых обладала крайне интересными чертами анатомии, но ни одна из них не может сравниться с этими "сиамскими близнецами", — рассказывает Марсело Ногейра (Marcelo Nogueira) из университета северного Рио-де-Жанейро (Бразилия), чьи слова передает LiveScience.

© Фото : Online Journal of the Natural History Museum Rotterdam/ Henk Tanis Рыбаки из Голландии поймали дельфина с двумя головами

Ученые и обыватели нередко находят причудливых особей животных, обладающих двумя головами, "лишними" парами конечностей и другими чертами типичных "сиамских близнецов". За последние годы биологи нашли десятки примеров подобных существ как среди сухопутных, так и морских и летающих животных и птиц.

Вопреки обыденным представлениям, они представляют собой не продукт неких мутаций, заставивших зародыш отрастить еще одну голову или лишние лапы, а необычным нарушением развития однояйцевых близнецов, чьи организмы по каким-то причинам не смогли разделиться на первых стадиях развития плода.

То, почему это происходит, пока остается тайной, и поэтому каждое открытие подобного "сиамского близнеца" является особенно ценным для биологов. Находят их не так часто, так как подобные особи обычно умирают при рождении и их останки съедаются падальщиками и хищниками.

Открытие "сиамских" летучих мышей, как рассказывает Ногейра, является еще большей редкостью, так как самки рукокрылых млекопитающих обычно производят на свет лишь одного потомка. За все время наблюдений, по словам биолога, было известно лишь два случая рождения "двуглавой" летучей мыши — большого бурого кожана, тело которого было найдено у порога одной из канадских школ в 1969 году, и буроухого листоноса, найденного в Белизе два года назад.

Теперь эту коллекцию пополнила двуглавая особь фруктоядного листоноса (Artibeus obscurus), тело которого было найдено жителями штата Эспириту-Санту еще в 2001 году, гулявшими по местным лесам. Труп необычной летучей мыши они передали в руки Антонио Пераччи, известного бразильского зоолога, в чьей домашней коллекции она хранилась в заспиртованном виде до тех пор, пока ей не заинтересовались Ногейра и его коллеги.

Всесторонне изучив ее и просветив при помощи рентгена, ученые обнаружили, что "половинки" летучей мыши оставались независимыми друг от друга примерно до уровня грудной клетки, где они соединялись, в том числе и на уровне позвоночника. За исключением двух голов, двух сердец и рудиментарной третьей руки, растущей между ними, эта летучая мышь в целом мало отличалась по облику от ее "одноголовых" кузенов.

Судя по тому, что эта летучая мышь была найдена вместе с плацентой, она, скорее всего, умерла во время рождения или погибла после выкидыша у ее матери. Изучение этих останков, как надеются ученые, поможет понять, что приводит к появлению аналогичных проблем развития и у человеческих детей.