В Airbus DS рассказали о контракте по поставке спутника Angosat

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Александр Ковалев. Все обязательства по поставке электронных компонентов для первого ангольского спутника связи "Ангосат" (AngoSat) соблюдены, завершаются наземные испытания, которые проводит ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия", сообщил в интервью РИА Новости глава Airbus Defence and Space (Airbus DS) в России Владимир Терехов.

"Спутник AngoSat по заказу Анголы является первым серьезным примером сотрудничества между РКК "Энергия" и Airbus DS. Согласно условиям контракта, Airbus DS поставил полезную нагрузку для этого космического аппарата, и в этой связи все обязательства соблюдены", — сказал он. © РИА Новости / Владимир Родионов Перейти в фотобанк "Космическая связь" будет запускать спутники с помощью ракет "Протон"

По его словам, "на данный момент "начинка" спутника уже собрана".

"Идет финальная стадия наземных испытаний, которые проводит РКК "Энергия", поэтому о дате запуска космического аппарата вам корректнее спросить у руководства предприятия. Мы получили бесценный опыт взаимодействия с РКК "Энергия", который обязательно используем и в наших последующих совместных программах", — отметил Терехов.

Как говорится в сообщении на сайте Минкомсвязи РФ, контрактные документы на создание национальной системы спутниковой связи и вещания Анголы "Ангосат" были подписаны в соответствии с поручением правительства РФ от 23 марта 2007 года между "Рособоронэкспортом" и министерством телекоммуникаций и информационных технологий Анголы. Создание "Ангосат" осуществляют предприятия промышленности России в кооперации с Airbus DS.

Контрактными документами предусматривается создание космического аппарата (КА) связи и телевещания "Ангосат" (ретранслятор С- и Ки- диапазонов частот), запуск КА "Ангосат" на геостационарную орбиту, создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания, предоставление на временной основе российского орбитально-частотного ресурса с проведением его международно-правовой защиты.

В Анголе в пригороде города Луанда (населенный пункт Фунда) предусмотрено создание наземного комплекса управления и связи, модернизация части уже существующей инфраструктуры элементов наземного сегмента системы спутникового телевещания.

Головной исполнитель работ по проекту "Ангосат" — РКК "Энергия". Стоимость проекта составляет 327,6 миллиона долларов. Практическая реализация началась в ноябре 2013 года, сдача в эксплуатацию планируется в 2017 году. Запуск спутника в одну из орбитальных позиций ранее планировался на конец 2017 года.

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