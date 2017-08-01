НАСА празднует 40-летний юбилей миссии "Вояджер"

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Зонды "Вояджер-1" и "Вояджер-2" отпразднуют в августе и в сентябре 40 лет работы в космосе, и будут изучать Вселенную за пределами "пузыря" Солнечной системы еще десятилетия, несмотря на их почтенный возраст, сообщает НАСА.

"Запуская "Вояджеры 40 лет назад, никто из нас не знал, что они будут работать через столь догое время и продолжать раскрывать тайны космоса. Самая интересная вещь, которую они смогут открыть в ближайшие пять лет, скорее всего, будет чем-то, о существовании чего мы не знали и не могли предсказать", — заявил Эд Стоун (Ed Stone), бессменный руководитель миссии.

Миссия "Вояджер" в лице зондов-близнецов "Вояджер-1" и "Вояджер-2" была запущена в космос в сентябре 1977 года, и на сегодняшний день пара этих аппаратов является самыми далекими от Земли и самыми долгоживущими космическим аппаратами. Сейчас, как показывают наблюдения с датчиков "Вояджера-2", они находятся у границы Солнечной системы и или уже покинули, или близки к выходу из гелиосферы – "пузыря" из плазмы солнечного ветра, окружающего наш мир.

Главной целью программы выступало изучение планет-гигантов Солнечной системы – "Вояджер-1" исследовал Юпитер и Сатурн, а "Вояджер-2" был "нацелен" на Уран и Нептун. Первый зонд достиг Юпитера и получил первые его фотографии в январе 1979 года, Сатурна – в августе 1980 года, а "Вояджер-2" сблизился с этими планетами и получил их первые высококачественные снимки и фотографии их лун в июле 1979 и 25 августа 1981 года. Миссия "Вояджера-2" была официально завершена в августе 1989 года, когда зонд сблизился и получил первые фотографии Нептуна и его спутника Тритона.

Несмотря на то, что с момента запуска "Вояджеров" прошло 40 лет, оба аппарата продолжают работать и изучать самые дальние подступы Солнечной системы, раскрывая тайны химического состава и физических свойств пространства за пределами гелиосферы. Вполне вероятно, что "Вояджер-2" переживет "Кассини", его наследника в деле изучения Сатурна, который будет разбит НАСА об верхние слои атмосферы планеты в сентябре 2017 года.

На текущий момент "Вояджер-1" пролетел примерно 13 миллиардов километров, рекордное расстояние для любого рукотворного объекта, и движется в сторону галактического "севера". Сейчас он наблюдает за межзвездными магнитными полями, первые данные о поведении которых указывают на их необычный характер.

Его "близнец" прошел чуть меньшее расстояние, около 11 миллиардов километров, двигаясь в противоположную сторону, и он пока не покинул гелиосферу. Как отмечает Стоун, ученые с нетерпением ожидают этого события для того, чтобы сравнить данные, которые получают инструменты "Вояджеров" и понять, устроена ли межзвездная среда одинаково на разных окраинах Солнечной системы.

Как отметил Стоун, зонды проживут еще около 10 лет, и их последние научные инструменты придется отключить в 2030 году, когда радиоизотопные генераторы тепла и электричества почти полностью исчерпают свой ресурс. Они продолжат свое путешествие по Галактике и вернутся в Солнечную систему, как показывают расчеты специалистов из НАСА, примерно через 225 миллионов лет.