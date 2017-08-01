США
1.081 августа11:34МСК
USD60.06+0.52
EUR70.46+0.78
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

НАСА празднует 40-летний юбилей миссии "Вояджер"

10:5801.08.2017
(обновлено: 11:27 01.08.2017)
01510
© NASA / JPLЗонд Вояджер в полете в представлении художникаЗонд Вояджер в полете в представлении художника
© NASA / JPL

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Зонды "Вояджер-1" и "Вояджер-2" отпразднуют в августе и в сентябре 40 лет работы в космосе, и будут изучать Вселенную за пределами "пузыря" Солнечной системы еще десятилетия, несмотря на их почтенный возраст, сообщает НАСА.

"Запуская "Вояджеры 40 лет назад, никто из нас не знал, что они будут работать через столь догое время и продолжать раскрывать тайны космоса. Самая интересная вещь, которую они смогут открыть в ближайшие пять лет, скорее всего, будет чем-то, о существовании чего мы не знали и не могли предсказать", — заявил Эд Стоун (Ed Stone), бессменный руководитель миссии.

Межпланетный зонд НАСА Вояджер-1
© NASA
Человечество стало галактическим: "Вояджер" покинул Солнечную систему

Миссия "Вояджер" в лице зондов-близнецов "Вояджер-1" и "Вояджер-2" была запущена в космос в сентябре 1977 года, и на сегодняшний день пара этих аппаратов является самыми далекими от Земли и самыми долгоживущими космическим аппаратами. Сейчас, как показывают наблюдения с датчиков "Вояджера-2", они находятся у границы Солнечной системы и или уже покинули, или близки к выходу из гелиосферы – "пузыря" из плазмы солнечного ветра, окружающего наш мир.

Главной целью программы выступало изучение планет-гигантов Солнечной системы – "Вояджер-1" исследовал Юпитер и Сатурн, а "Вояджер-2" был "нацелен" на Уран и Нептун. Первый зонд достиг Юпитера и получил первые его фотографии в январе 1979 года, Сатурна – в августе 1980 года, а "Вояджер-2" сблизился с этими планетами и получил их первые высококачественные снимки и фотографии их лун в июле 1979 и 25 августа 1981 года. Миссия "Вояджера-2" была официально завершена в августе 1989 года, когда зонд сблизился и получил первые фотографии Нептуна и его спутника Тритона.

Снимок орбитального телескопа Хаббл. Архивное фото
© NASA / ESA
"Хаббл" выяснил, где окажутся "Вояджеры" через тысячи лет

Несмотря на то, что с момента запуска "Вояджеров" прошло 40 лет, оба аппарата продолжают работать и изучать самые дальние подступы Солнечной системы, раскрывая тайны химического состава и физических свойств пространства за пределами гелиосферы. Вполне вероятно, что "Вояджер-2" переживет "Кассини", его наследника в деле изучения Сатурна, который будет разбит НАСА об верхние слои атмосферы планеты в сентябре 2017 года.

На текущий момент "Вояджер-1" пролетел примерно 13 миллиардов километров, рекордное расстояние для любого рукотворного объекта, и движется в сторону галактического "севера". Сейчас он наблюдает за межзвездными магнитными полями, первые данные о поведении которых указывают на их необычный характер.

Его "близнец" прошел чуть меньшее расстояние, около 11 миллиардов километров, двигаясь в противоположную сторону, и он пока не покинул гелиосферу. Как отмечает Стоун, ученые с нетерпением ожидают этого события для того, чтобы сравнить данные, которые получают инструменты "Вояджеров" и понять, устроена ли межзвездная среда одинаково на разных окраинах Солнечной системы.

Межпланетный зонд Вояджер-1
© NASA/JPL-Caltech
"Вояджер-1" обнаружил "ямы" и "холмы" на границе Солнечной системы

Как отметил Стоун, зонды проживут еще около 10 лет, и их последние научные инструменты придется отключить в 2030 году, когда радиоизотопные генераторы тепла и электричества почти полностью исчерпают свой ресурс. Они продолжат свое путешествие по Галактике и вернутся в Солнечную систему, как показывают расчеты специалистов из НАСА, примерно через 225 миллионов лет.

Комбинированное изображение планет сделанное из снимков двух космических аппаратов Вояджер
© NASA / JPL-Caltech
Космическая миссия "Вояджеров"
Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена